Суббота, 3 марта 2018

Бывшему сопредседателю этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину) смягчено обвинение в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщил Интерфакс со ссылкой на Ивана Миронова, адвоката политзека.

Первоначально Поткину были инкриминированы пункты “а”, “б” части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). Такое обвинение предусматривает до семи лет колонии. Согласно фабуле дела, Поткин участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.

Позже в дело были добавлены также часть 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества), пункт “в” части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы; два эпизода) и часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Статью 282.1 Поткину инкриминировали, обвинив его в организации сообщества, ставившего задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявлялось в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Отмыванием денег политик занялся как раз для того, чтобы получить средства для деятельности сообщества, утверждало обвинение.

По 282-й статье была квалифицирована публикация двух текстов. Первый – “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане. Второй – “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”. Доказательств того, что эти тексты написал и распространил Поткин, обвинение не представило.

280-ю статью националисту вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма “Срок”, рассказывающего о деятельности несистемной оппозиции.

24 августа 2016 года судья Мещанского райсуда Альберт Тришкин приговорил Поткина к семи с половиной годам общего режима (

ФОТО, ВИДЕО). В качестве дополнительных наказаний политику были назначены штраф 300 тысяч рублей по статье 174 УК и запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности. Кроме того, Тришкин удовлетворил гражданский иск на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданный к Поткину БТА-банком.

Однако 14 апреля 2017-го Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию политзека, исключил из обвинения 174-ю статью, переквалифицировал часть обвинений в экстремизме и уменьшил ему срок до трех с половиной лет. Соответственно были отменены также 300-тысячный штраф и решение об удовлетворении иска БТА-банка. Материалы по статье об отмывании денег апелляционная инстанция вернула прокурору, указав на нарушения.

Между тем 17 января 2018-го президиум Мосгорсуда – кассационная инстанция – по представлению прокуратуры отменил апелляционное определение по делу. В то же время, однако, решение о возврате в надзорное ведомство материалов об отмывании денег было оставлено в силе. Сообщалось, что Поткина, отбывавшего срок в ИК-4 в поселке Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области, вернут в Москву.

В новой редакции обвинения в отмывании денег пункты “а”, “б” части 4 статьи 174 УК инкриминированы Поткину через часть 3 статьи 30 (покушение на преступление). По такому обвинению максимальное наказание составляет 5 лет 3 месяца колонии. Кроме того, сумма ущерба, вмененного политзеку, уменьшена с 4,9 миллиарда рублей до 300 миллионов.

Позже в пятницу, сообщил Интерфакс, коллегия Мосгорсуда приступила к повторному рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Поткину. Адвокаты ходатайствовали об исключении из дела ряда недопустимых доказательств. Для изучения этих доказательств судьи взяли двухнедельный перерыв. Слушания продолжатся 16 марта, начало заседания в 11 часов.

Поткин полностью отвергает вину. Ранее политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского – украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. “Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, – рассказывал Поткин. – Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву”.

Если бы прокуратура не добилась отмены прошлогоднего апелляционного определения, в середине апреля Поткин освободился бы из колонии, полностью отбыв срок.