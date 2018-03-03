Суббота, 3 марта 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя по ходатайству крымского главка ФСБ ограничил фигурантам первого бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову сроки ознакомления с материалами, обязав политзеков и их адвокатов подписать соответствующие протоколы к 14 марта. О решениях, вынесенных в пятницу, тогда же сообщили “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который защищает Мамутова.

Как позволяет заключить публикация “Крымской солидарности”, решения в отношении всех четырех политзеков принимала судья Елена Холодная. Во всяком случае, ходатайство об ограничении сроков ознакомления Абсеитову рассматривала именно она, а слушания по ходатайствам в отношении каждого из фигурантов проходили не одновременно в разных залах, а последовательно одно за другим.

Абсеитов заявил Холодной отвод, который был отклонен.

Адвокат Курбединов вынесенные решения оценил как неправомерные. “Если следователь видит, что адвокат или обвиняемый злоупотребляет этим правом (затягивает ознакомление с делом. – Ред.), он может подать соответствующее ходатайство. Мы считаем, что никаких злоупотреблений с нашей стороны не было. Такое долгое ознакомление связано с тем режимом, который следствие установило”, – пояснил юрист.

До 14 марта полностью ознакомиться с делом фигуранты и их адвокаты могут и не успеть, продолжил Курбединов. “По-хорошему при нормальном режиме ознакомления нужно около 20 дней. Если раз в неделю или два раза, то еще пару месяцев”, – заметил он.

Хотя начало разбирательств в Киевском райсуде было назначено на 12 часов, в суде политзеки содержались с 7 утра. Никому из них с момента доставки в суд не давали ни еды, ни воды.

На заседания помимо адвокатов допускали только членов семьи политзеков.

Бизнесмен Мамутов, повар Меметов, стоматолог Абсеитов и строитель Абильтаров были задержаны 12 мая 2016-го и на другой день арестованы. Согласно фабуле дела, Мамутов основал в Бахчисарае ячейку “Хизб ут-тахрир”, а остальные обвиняемые были ее членами. Последний раз срок содержания политзеков в симферопольском СИЗО-1 продлили до 12 апреля нынешнего года.

Первоначально каждому из фигурантов было инкриминировано по одному обвинению. Мамутову вменили часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающую срок от 15 лет до пожизненного, остальным – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой на момент инкриминированных им эпизодов составляла от 5 до 10 лет колонии.

Однако в дальнейшем всем четверым вменили также часть 1 статьи 30 – статью 278 кодекса (приготовление к насильственному захвату власти; срок до 10 лет). Причиной стало то, что если Мамутову с самого начала инкриминировали особо тяжкое преступление, так что часть 3 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) позволяет продлевать ему арест на срок более года, то остальным фигурантам был вменен тяжкий, а не особо тяжкий состав. По истечении года пребывания в СИЗО их были обязаны освободить, если только следствие не завершится и дело не отправят в суд. Поскольку же следствие на тот момент продолжалось, силовики, чтобы оставить в СИЗО всех четверых фигурантов, добавили каждому из них обвинение по особо тяжкой 278-й статье.

В январе 2017-го ФСБ использовала такую же уловку для продления арестов фигурантам ялтинско-алуштинского дела “Хизб ут-тахрир”.

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абсеитова и Абильтарова – по четверо.