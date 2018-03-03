Суббота, 3 марта 2018

В Северной Осетии арестованы двое граждан, которым вменяется нападение на полицейский пост у въезда в поселок Калининский Моздокского района, совершенное в ночь на 22 сентября 2017 года. Об этом в пятницу сообщил региональный главк СКР.

Оба фигуранта дела – жители аула Кизляр того же Моздокского района. Одному из них 23 года, другому – 26. Обоим предъявлено обвинение по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей от 12 лет колонии до смертной казни (в связи с мораторием на такое наказание – до пожизненного заключения).

Несколько иную информацию привел позже центральный главк МВД. В сообщении полицейского ведомства отличался возраст одного из фигурантов – 25, а не 26 лет. Также отмечалось, что оба задержанных были ранее судимы, а сейчас дела против них возбуждены сразу по трем статьям УК; по каким именно, не уточнялось.

В задержании, передавало МВД, наряду с полицией участвовала ФСБ, а силовую поддержку оказывали структуры Росгвардии – ОМОН и СОБР. Заявлялось, что при обыске у фигурантов были изъяты оружие, использовавшееся при нападении, а также наркотики.

Кроме того, утверждало ведомство, у обочины автотрассы Моздок – Кизляр нашли схрон с пластиковой емкостью. В ней находились “два металлических предмета, похожих на пистолеты”, обрез охотничьего ружья, больше 70 патронов различного калибра и две маски. СКР в своей публикации заявлял, что оба нападавших были в балаклавах.

Ранее сообщалось, что полицейский пост обстреляли из охотничьего карабина “Сайга”. В результате атаки трое полицейских получили непроникающие ранения. Силовиков доставили в больницу; все трое выжили.

В ответ на обстрел, передавало МВД, полицейские также открыли огонь, однако нападавшие сумели уйти.

Атака у поселка Калининский стала вторым в регионе за сентябрь месяц инцидентом со стрельбой, в который оказались вовлечены силовики. 6-7 сентября сообщалось об убийстве в ауле Чми и во Владикавказе четырех членов “законспирированной ячейки” “Исламского государства”. Однако после нападения в Моздокском районе неназванный офицер региональной полиции в комментарии “Кавказскому узлу” опроверг связь между двумя инцидентами.