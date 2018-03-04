Воскресенье, 4 марта 2018

Фильм “Икар” американского режиссера Брайана Фогеля о расследовании российской допинговой программы получил кинопремию “Оскар” в области документального кино, сообщается на сайте премии.

Фильм рассказывает о том, как бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков познакомился с велосипедистом-любителем Фогелем, с его помощью бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На церемонии вручения премии Фогель заявил, что посвящает фильм Родченкову. Также он назвал Международный олимпийский комитет “мошеннической и коррумпированной организацией” за допуск российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане.

Премии в номинации “Лучший фильм” и “Лучший режиссер” получил мексиканец Гильермо дель Торо за фантастическую картину “Форма воды” о любви уборщицы и человека-амфибии в 1960-х годах прошлого века.

Лучшим иностранным фильмом была объявлена картина чилийского режиссера Себастьяна Лелио “Фантастическая женщина” о траннсексуалах.

Без “Оскара” в этой номинации остался российский фильм “Нелюбовь” режиссера Андрея Звягинцева.