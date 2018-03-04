Воскресенье, 4 марта 2018

Швейцарский финансист Александр Штудхальтер, ранее арестованный в Ницце по делу российского миллиардера, члена Совфеда от парламента Дагестана Сулеймана Керимова, освобожден под залог 5 миллионов евро. Об этом в пятницу сообщила Luzerner Zeitung со ссылкой на Штефана Веренберга, адвоката обвиняемого.

Штудхальтеру запрещено выезжать из Франции. Он остается в округе Ницца департамента Приморские Альпы.

Вину финансист не признает.

Об аресте Штудхальтера стало известно в середине января. Nice-Matin сообщала, что бизнесмена арестовали еще в ноябре 2017-го. Однако Luzerner Zeitung передает, что в тюрьму финансиста отправили только 12 января нынешнего года.

Штудхальтера называют номинальным владельцем вилл на Лазурном берегу, в действительности принадлежащих Керимову. На одной из них – Hier в окрестностях Антиба – 15 февраля 2017-го прошел обыск. Полицейские разыскивали документы о реальном владельце объекта. Как предполагалось, эта и другие виллы были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

Вместе со своим братом Филиппом Штудхальтером финансист владеет управляющей компанией Studhalter Treuhand, действующей в городе Люцерн. В 2007 году в нескольких кварталах от ее офиса был зарегистрирован благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. Туда в 2013-м, накануне запрета российским чиновникам и депутатам на владение зарубежными активами, Керимов передал все свое состояние. Совет директоров фонда состоит из трех лиц: Александра, Филиппа и Альбины Штудхальтеров.

Керимов – не единственный российский клиент Studhalter Treuhand. В 2009 году Александр Штудхальтер представлял интересы Елены Батуриной, жены тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, и бизнесмена Руслана Байсарова в их конфликте с застройщиком Шалвой Чигиринским относительно доли в Sibir Energy.

Сам Керимов 20 ноября 2017-го Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию. 23 ноября суд освободил его под залог 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции. В дальнейшем сумму залога увеличили до 40 миллионов евро, а обвиняемого, жившего в окрестностях Ниццы, обязали переехать в сам город.

Керимову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты 400 миллионов евро налогов путем занижения стоимости сделок с недвижимостью. Помимо российского миллиардера и Штудхальтера по делу проходят работавший с сенатором французский риэлтор и Седрик Фожер – управляющий виллами.

Кроме того, Керимову вменена легализация незаконно ввезенных в страну средств в сумме от 500 до 750 миллионов евро. Часть этих средств, как утверждается, была ввезена во Францию наличными. Отмывались эти деньги именно через покупку недвижимости, заявляет следствие.

В нынешнем году Керимов с разрешения прокуратуры несколько раз выезжал в Россию.