Воскресенье, 4 марта 2018

Россия и силы диктатора Башара Асада продолжают убийство мирного населения в пригороде Дамаска Восточная Гута, нарушая резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого Дома – оноопубликовано в твиттере пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс.

“Соединенные Штаты осуждают продолжающееся военное наступление режима Асада, поддерживаемого Россией и Ираном, – говорится в заявлении. – Это преступление против жителей Восточной Гуты”.

В Белом Доме подчеркивают, что Москва после неоднократных попыток отложить принятие резолюции Совбеза ООН о 30-дневном перемирии по всей Сирии продолжает бомбить мирное население “под ложным предлогом контеррористических операций”. Как отмечается, в период с 24 по 28 февраля российская авиация сделала как минимум 20 боевых вылетов для поражения целей в Дамаске и Восточной Гуте с авиабазы Хмеймим.

В американской администрации считают, что сейчас Москва и Дамаск допускают такие же “ложь и непропорциональное применение силы”, как и во время осады Алеппо в 2016 году.

Администрация президента США призывает силы Асада, Москву и Иран прекратить военные действия около Восточной Гуты и позволить доставку гуманитарной помощи 400 тысячам мирных жителей.

27 февраля Госдеп США и глава МИДа Британии Борис Джонсон уже призывали Россию выполнить резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Сирии.

В нарушение резолюции армия Асада с 26 февраля продолжает наступление на контролируемый повстанцами район. В этот же день стало известно о новом случае применения химоружия войсками Асада – в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами химического отравления.

В субботу Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном прекращении огня по всей Сирии для доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых. Ранее рассмотрение документа неоднократно срывала Россия. В российском МИДе выразили удовлетворение тем, что западным странам не удалось добиться “директивной схемы установления перемирия” без “конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами”. Москва призвала “зарубежных покровителей антиправительственных вооруженных формирований” повлиять на повстанцев, чтобы прекратить их боевую активность. В МИДе обвинили “внешних игроков” в планировании “свержения законных властей Сирийской Арабской Республики и расчленения” страны.