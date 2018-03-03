Суббота, 3 марта 2018

В Москве стажер аппарата городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев напал на кандидата в президенты Ксению Собчак. Об этом сообщается на сайте кандидата.

Инцидент произошел у Петровского путевого дворца, где в воскресенье состоялось празднование дня рождения экс-президента СССР Михаила Горбачева – 2 марта ему исполнилось 87 лет. Когда Собчак выходила из дворца, Дзуцев подбежал к ней и со словами “Это за Жириновского!” облил водой. Затем он сильно толкнул Собчак, и та упала.

Дзуцева задержали охранники Горбачева и Петровского дворца. “Ждем полицию уже 40 минут!! Как так можно?” – написала Собчак в своем твиттере незадолго до 17 часов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Собчак за поведение стажера. “Приношу извинения Ксении Собчак. Произошедшее – провокация и хулиганство. Уверен, правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание. Молодой человек – стажёр МГД, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником”, – написал Шапошников в твиттере.

28 февраля Собчак в эфире “России-1″ участвовала в дебатах с другими кандидатами в президенты, в том числе лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Когда Жириновский начал нарушать регламент дискуссии, ведущий Владимир Соловьев и участники дебатов, в том числе Собчак, попытались его успокоить. Тогда лидер ЛДПР назвал Собчак дурой. Та в ответ выплеснула ему в лицо воду из стакана. После этого Жириновский подошел к своей оппонентке и продолжил ее оскорблять, обозвав Собчак в частности проституткой и блядью последней.