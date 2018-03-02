Пятница, 2 марта 2018

Северной Корее удалось добиться прогресса в совершенствовании механизма управления ракетами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки представителя администрации США.

По словам источника, на фоне потепления отношений с Южной Кореей до и во время Олимпиады в Пхёнчхане КНДР продолжала свои ракетные разработки.

Улучшение управления позволит ракетам КНДР поражать конкретные цели, отметил источник. При этом северокорейские специалисты все еще сталкиваются с техническими проблемами в обеспечении возможности возвращения боеголовки в атмосферу после прохождения космического участка траектории. Кроме того, КНДР работает “над улучшением своих ракетных двигателей, подвижных пусковых ракетных установок и производства ядерных боеголовок”, рассказал источник.

Между тем несколько американских чиновников заявили телеканалу, что “дипломатическое решение” по-прежнему остается в центре внимания Вашингтона. У США есть возможность “блокировать ракетную программу КНДР, не дожидаясь полномасштабной войны”, подчеркнул один из источников.

В декабре Совбез ООН в связи северокорейской ракетно-ядерной программой ужесточил санкции против КНДР. 23 февраля США очередной раз значительно ужесточили свои санкции в отношении Северной Кореи.

В новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что в 2017 году Северная Корея завершила создание своих ядерных сил. “Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны, – сказал северокорейский лидер. – Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе”. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания “США не смогут начать войну” против КНДР, подчеркнул Ким. По его словам, страна также вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты. “Вся территория США окажется в зоне поражения” в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара, подчеркнул Ким.

“Пожалуйста, кто-нибудь из представителей его (Кима. – Ред.) истощенного и голодающего режима, проинформируйте его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!”, – написал в ответ президент США Дональд Трамп.

3 января Ким приказал начать переговоры с Южной Кореей. В итоге на Олимпиалу в Пхёнчхан отправилась северокорейская делегация, в которую вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. 10 февраля она передала президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину личное письмо брата с приглашением посетить Пхеньян. Вместе с тем представители КНДР отказались встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом, приехавшим на открытие Олимпиады.