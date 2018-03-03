Суббота, 3 марта 2018

В Киеве при разгоне палаточного лагеря у Верховной рады полицейские задержали более 100 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

“Жители палаточного городка оказывали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо полицейских, информация о пострадавших уточняется, – говорится в сообщении. – В настоящее время в отделения полиции доставлено более ста человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по статье 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины”.

В палаточном городке было изъято девять гранат РГД-5, запалы, “коктейли Молотова” и пять дымовых мин, сообщили в Нацполиции. Штурм городка объяснили необходимостью проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному после столкновений 27 февраля. Тогда пострадали 14 полицейских.

Штурм начался около 5 часов утра. Полицейские задержали всех находившихся в палаточном городке, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Соболева, одного из организаторов продолжавшейся с 17 октября акции.

“Спецназовцы зажали людей в лагере на (улице) Грушевского, разделили людей на группы, посадили в автобусы и повезли в полицию. Нацгвардия немедленно, заранее подготовленными инструментами, начала разбирать лагерь”, – рассказал депутат.

Позже начальник киевского главка нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что в медицинские учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семеро сотрудников полиции. Все задержанные отпущены из полиции, в отношении нескольких их них составлены административные протоколы.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство (соответствует доследственной проверке в российском праве) относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими. “С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части 2 статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)”, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, проводится проверка по части 3 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Сообщалось, что полицейский применил спецсредство к корреспонденту “Радио Свобода” Сергею Нужненко, несмотря на предъявленную пресс-карту.

27 февраля антикоррупционная акция у здания Верховной рады переросла в столкновения с полицией. Девять протестующих были задержаны. “Все началось с провокации лиц, тех, которые якобы проводили мирный протест и хотели зажечь шины, всего в стычках участвовали несколько десятков человек”, – заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

17 октября в Киеве около пяти тысяч человек вышли под Верховную раду на акцию “Всеукраинский сбор” за политическую реформу, организованную партиями “Движение новых сил”, “Батькивщина”, “Самопомошь”, “Демальянс”, “Свобода”, “Национальный корпус”, движениями “Альтернатива”, “Честно” и другими политическими силами. Был организован палаточный городок.

Участники митинга требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и принять закон о парламентских выборах по открытым спискам. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с 2020 года.