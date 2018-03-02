Пятница, 2 марта 2018

Российский бизнесмен Олег Дерипаска купил гражданство Кипра. Об этом сообщают The Guardian и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на документы.

Дерипаска был одним из нескольких сотен человек, которые подали прошение о предоставление кипрского гражданства. Согласно документам, его заявление одобрили в прошлом году. Как отмечает издание, российский бизнесмен получил паспорт не с первого раза. Первое прошение он подавал в 2016 году, но тогда ему отказали из-за расследования по отмыванию денег в Бельгии. Позже господин Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что “дело было закрыто из-за отсутствия доказательств”. После этого Совет министров Кипра пересмотрел прошение российского бизнесмена.

Гражданство Кипра позволяет без визы посещать страны Евросоюза. Чтобы его получить, иностранцам предлагают инвестировать 2 миллиона долларов в недвижимость страны или 2,5 миллиона в компании или государственные облигации.

8 февраля основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько. Навальный считает, что отдых чиновника в Норвегии на яхте Дерипаски можно расценивать как форму взятки.

В марте 2017 года AP опубликовало статью, в которой говорилось, что Пол Манафорт, бывший начальник штаба Дональда Трампа, работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Дерипаска подал к агентству иск в суд федерального округа Колумбия, но 17 октября проиграл разбирательство.

В январе РБК со ссылкой на официальные данные сообщал, что за последние три года десятки российских бизнесменов и сотни членов их семей, а также членов семей чиновников стали гражданами Мальты. Всего, отмечало издание, мальтийское гражданство получили 730 лиц “с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств”.

В частности, паспорта Мальты купили основатель и совладелец “Яндекса” Аркадий Волож, бенефициар фирмы “Пассажир-сервис” Леонид Левитин (брат экс-главы Минтранса Игоря Левитина, ныне занимающего пост помощника Владимира Путина), арт-куратор Екатерина Кибовская (сестра начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского), Анна и Елена Рыболовлевы (бывшая жена и дочь миллиардера Дмитрия Рыболовлева, контролирующего акционера Банка Кипра и основного владельца футбольного клуба Monaco), топ-менеджеры “Лаборатории Касперского”.

Мальта с 2004 года является членом Евросоюза. С ноября 2013-го в стране действует программа “Гражданство в обмен на инвестиции”. Согласно ее условиям для получения гражданства следует уплатить 650 тысяч евро, а также приобрести недвижимость на сумму не меньше 350 тысяч евро без права ее продажи в последующие пять лет либо взять недвижимость в аренду на этот же срок, оформив контракт ценой минимум 80 тысяч. Наряду с этим претендент обязан приобрести мальтийские облигации на сумму по меньшей мере 150 тысяч евро с погашением не ранее чем через пять лет. Чтобы оформить паспорта на членов своей семьи, заявитель должен дополнительно уплатить по 25 тысяч тысяч евро за супруга и каждого несовершеннолетнего ребенка и по 50 тысяч – за других членов семьи.