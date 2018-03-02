Пятница, 2 марта 2018

Митинг-концерт в поддержку Владимира Путина пройдет в Лужниках. Там предполагается выступление доверенных лиц президента, а также концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Появится ли сам кандидат, неизвестно. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков этого не исключил. Организаторы прогнозируют участие не менее 100 тысяч человек.

Между тем в преддверии акции специализированные сайты набирают платную массовку. За участие обещают 500 рублей. На предложение многие откликнулись. Также в последние дни поступают сообщения, что в некоторых столичных вузах и на предприятиях бюджетной сферы сотрудников заставляли идти на сегодняшний митинг.

“Эхо Москвы”

Как только наследник уехал, бригадный командир созвал ротных командиров и распорядился, чтобы на завтрашний день все солдаты были в чистых рубахах и, как только завидят коляску наследника… чтобы все бежали как попало навстречу и с криками “ура” бежали бы за коляской, при этом чтобы каждый десятый человек в роте бежал и крестился. Фельдфебеля выстроили роты и, считая по одному, останавливались на десятом: “раз, два, три… восемь, девять, десять, Сидоренко крестится; раз, два, три, четыре… Иванов крестится…” И все было исполнено по приказанию, и впечатление восторга произведено было полное и на наследника, и на всех присутствующих, и даже на солдат и офицеров, и даже на бригадного командира, который сам все это выдумал. Точно так же, хотя менее грубо, делается это и везде, где есть патриотические манифестации.

Лев Толстой. “Христианство и патриотизм”