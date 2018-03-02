Пятница, 2 марта 2018

В Москве на митинге в поддержку Владимира Путина, проходившем в спорткомплексе Лужники, полицейские задержали активистку Марию Захарову. Об этом сообщает “ОВД-Инфо”.

Захарова пришла на акцию с плакатом про Сирию. Задержанную отвезли в отдел полиции по району Хамовники но затем отпустили без составления протокола.

Кроме того, в Лужниках задержали нескольких сторонников Алексея Навального из подмосковного города Пушкино. По словам координатор штаба в Королеве Алексея Голышева, один из задержанных Александр Гольцов, нес с собой наклейки и значки “Навальный 20!8″.

“Наших волонтеров, задержанных на “путинге” в Москве, держат в служебном помещении в Лужниках. Полицейские переписали их паспортные данные, и не дают снимать”, – сообщили в штабе.

Спустя некоторое время задержанных отпустили, также не составив протоколы. “Их расспрашивали, откуда они, и с каким штабом работают. Но они ничего не сказали”, – говорится в сообщении королевского штаба.

По данным МВД, в митинге “За сильную Россию!” приняли участие более 130 тысяч человек. Как сообщало “Эхо Москвы”, в преддверии акции специализированные сайты набирали платную массовку, за участие в митинге обещали 500 рублей. Кроме того, студентов многих вузов и бюджетников “настоятельно просили” придти на митинг.

На митинге выступил и сам президент. Вместе с участниками он спел гимн России. Митинг завершился концертом. “Людей, пришедших на стадион, угощали блюдами полевой кухни и горячим чаем. Митингующим также раздавали флажки с символикой акции”, – сообщает ТАСС.