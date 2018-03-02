Пятница, 2 марта 2018

Иллюстрация с ФБ-страницы “Нафтогаза”

Критическая ситуация, возникшая на Украине в связи со снижением “Газпромом” поставок природного газа, преодолена. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко,

“Сложная ситуация, которая возникла из-за действий “Газпрома”, преодолена благодаря слаженным действиям украинцев и власти. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии, – написал Порошенко в Фейсбуке. – Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: у нас есть достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт”.

Порошенко отметил, что по призыву властей граждане сократили потребление газа на 14 процентов. “Я очень благодарен украинцам за солидарность, которую они проявили в критической ситуации”, – подчеркнул президент.

Премьер-министр Украины Василий Гройсман считает, что ситуация с газом будет окончательно введена в штатный режим к 6 марта, сообщает УНИАН.

Накануне украинский “Нафтогаз” и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочных поставках газа. По словам зампредседателя правления PGNiG Мацея Возняка, компания готова в течение года бесперебойно поставлять газ на Украину. “Учитывая динамичную ситуацию на рынке газа и морозную зиму PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами относительно возможных дополнительных поставок газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий транзакции, возможны поставки газа в Украину в течение года”, – заявил Возняк.

В среду арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал “Газпром” выплатить “Нафтогазу”4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. Согласно другому решению, Украина должна передать российской компании 2 миллиарда, таким образом, “Газпром” будет должен 2,56 миллиарда долларов.

В четверг “Газпром” вернул “Нафтогазу” предоплату за поставки газа за март. В российской компании пояснили, что не могут начать поставки, поскольку не согласовали с “Нафтогазом” дополнительное соглашение к контракту. В тот же день российский концерн на 20 процентов снизил давление в газопроводах с российской стороны газотранспортной системы, заявили в Нафтогазе.

В пятницу председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что концерн начинает процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией. По словамМиллера, “асимметричное” решение арбитража “существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам”. “Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным”, – отметил Миллер.

Еврокомиссия призвала Россию и Украину немедленно найти решение газового спора. “С точки зрения комиссии, текущая ситуация вызывает беспокойство не только за прямые поставки природного газа на Украину, но и за транзит газа в ЕС”, – говорилось в заявлении Еврокомиссии. В ЕК выразили готовность посредничать в переговорах между двумя странами.

В “Нафтогазе” призвали украинцев на несколько дней дня понизить температуру в жилых помещениях на 1-2 градуса. “Это позволит снизить потребность в газе на 8-9 процентов, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался”, – отметили в компании. В связи с дефицитом газа на Украине до 6 марта прекратили работу вузы, школы и детсады.