Суббота, 3 марта 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам стоит отменить норму, ограничивающую срок пребывания гражданина на посту главы государства двумя сроками. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, свое заявление Трамп сделал во время ланча со спонсорами Республиканской партии на личной вилле президента в поселке Мар-а-Лаго под Палм-Бичем, Флорида. Таким образом американский лидер прокомментировал идею отменить аналогичное ограничение, действующее в Китае. Инициатива, выдвинутая 25 февраля ЦК китайской Компартии, будет рассмотрена Всекитайским собранием народных представителей в понедельник, 5 марта. Если ограничение снимут, нынешний председатель Китая Си Цзиньпин получит возможность править до конца жизни.

“Теперь он пожизненный председатель, – передает телеканал слова Трампа о Си. – Пожизненный председатель. Нет, он великолепен. И смотрите, он смог это сделать. Я думаю, это замечательно. Может быть, нам когда-то тоже придется попытаться сделать это”.

Отмечается, что ланч проходил весело. Трамп много и оживленно говорил, а его речи сопровождались шутками и смехом гостей.

Между тем член Палаты представителей от Калифорнии демократ Ро Канна в своем твиттере резко прокомментировал заявление президента. “Я воздерживался от того, чтобы быть просто антитрампистом, – написал конгрессмен. – Но заявление о том, чтобы стать пожизненным президентом вроде Си Цзиньпина, – будь оно хоть шуткой, хоть нет – самое антиамериканское высказывание из уст президента США. Джордж Вашингтон, должно быть, в гробу переворачивается”.

Ограничение, запрещающее гражданину США занимать президентский пост больше двух сроков, введено 22-й поправкой к Конституции, которая была принята в 1951 году. В XIX-XX веках президенты Улисс Грант и Теодор Рузвельт законно выдвигались на третий срок, но проигрывали выборы. Между тем Франклин Рузвельт избирался на пост президента четыре раза подряд; он скоропостижно умер в апреле 1945 года меньше чем через три месяца после начала четвертой каденции. Принятие 22-й поправки стало реакцией именно на затянувшееся президентство Франклина Рузвельта.