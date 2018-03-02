Пятница, 2 марта 2018

Спецпрокурор по расследованию российского вмешательства в выборы в США Роберт Мюллер может предъявить новые обвинения гражданам России из-за кибератак. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нескольких нынешних и бывших государственных чиновников.

По словам источников, одно или несколько обвинений в заговоре, компьютерных преступлениях и нарушении избирательного права будут предъявлены гражданам России, которые вскрыли серверы Национального комитета Демократической партии и передали данные WikiLeaks.

Команда Мюллера собрала достаточно доказательств по этому делу. Однако сроки предъявления обвинений зависят от “стратегических соображений”, отмечают источники. Обвинения основаны на данных спецслужб США, и Мюллер может приостановить из из-за опасений разгласить секретную информацию.

В октябре 2016 года Wikileaks опубликовал тысячи электронных писем штаба кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон со взломанных серверов Демпартии. В кибератаках американские разведывательные ведомства обвиняют российское ГРУ. По сведениям спецслужб, именно это ведомство публиковало украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.

В январе 2017 года CNN и The Washington Post сообщали, что в докладе Министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США о кибератаках на демократов, представленных Бараку Обаме, на тот момент президенту страны, назывались имена россиян, ответственных за кражу информации. Самих имен в публикациях не приводилось.

В ноябре The Wall Street Journal сообщал, что Минюст США установил личности российских чиновников, ответственных за кражу электронных писем с серверов Демпартии в прошлом году. Речь идет как минимум о шести сотрудниках российских ведомств. Их имена не назывались. В каких именно государственных структурах работают подозреваемые, также не уточнялось. При этом отмечалось, что американские правоохранители предполагают, что в кибератаках на Демпартию участвовали “десятки других людей”.

16 февраля Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против Евгения Пригожина, которого называют “личным ресторатором Владимира Путина”, и 12 сотрудников “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.