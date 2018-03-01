Четверг, 1 марта 2018

Генпрокуратура не усмотрела нарушений закона при задержании и уголовном преследовании руководителя грозненского отделения правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на запрос Совета по правам человека.

СПЧ обратился в Генпроукратуру в связи с жалобами председателя совета “Мемориала” Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и многочисленные нарушения при досмотре автомобиля правозащитника, в котором были якобы обнаружены наркотики.

“Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено, – утверждают в Генпрокуратуре. – При водворении в ИВС ОМВД России по Шалинскому району у Титиева документально зафиксировано отсутствие каких-либо телесных повреждений”.

При этом отмечается, что дело Титиева было передано в СКР “с учетом доводов заявителя о необъективности следствия”. “Кроме того, утверждения Титиева о фальсификации доказательств по указанному уголовному делу проверяются Гудермесским МСО СУ СК России по республике в порядке статей 144-145 УПК. Прокурору Чеченской Республики поручено обеспечить надлежащий надзор за итогами досудебных производств. Исполнение поручения контролируется”, – говорится в документе.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января и два дня спустя арестован. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

7 февраля по распоряжению зампрокурора Чечни дело Титиева передали из ОМВД по Курчалоевскому району в региональный главк СКР. В “Мемориале” ранее настаивали на другом решении. 24 января НКО потребовала передать дело в центральный главк МВД. Свое требование правозащитники обосновали тем, что Чечня является “территорией, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости”. 1 февраля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с иным предложением – поручить расследование управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.