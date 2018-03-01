Четверг, 1 марта 2018

Виктор Янукович утверждает, что не просил Владимира Путина о вводе войск на Украину в марте 2014 года. Об этом бывший украинский президент заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

“Опираясь на договор о взаимопомощи, я предлагал рассмотреть вопрос о введении полицейской миротворческой миссии”, – сказал Янкуович. По его словам, аналогичное обращение он направил 22 февраля 2014 года к гарантам мирного соглашения с руководителями Евромайдана – Польше, Германии и Франции.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк сказал, что защита намерена в ближайшее время обнародовать обращение Януковича к Путину. “Можно будет опубликовать текст обращения к Путину, с которым Виктор Федорович обратился в марте 2014 года, его же передадим и в суд. Надеемся, что тогда обвинения будут сняты”, – сказал адвокат.

Янукович также заявил, что огонь по демонстрантам в Киеве в феврале 2014 года велся из зданий, контролировавшихся протестующими. “Правоохранители и “Небесная сотня”, которые погибли, они погибли от рук убийц, стреляли из зданий, которые контролировал Майдан”, – сказал экс-президент.

Экс-президент также обвинил в сдаче Крыма пришедшее к власти после его свержения украинское руководство. “Почему сдали Крым? Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории. Конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто пришел к власти, сделано не было. Для них был важнее дележ властных портфелей, – сказал Янукович. – Крымчане искали способы, как защитить себя и свои семьи. Они приняли свое решение, оно было вынужденным и предсказуемым. Нет сомнений, что идея проведения референдума была поддержана большинством крымчан”.

Янукович был отстранен от власти в результате Революции достоинства. Он бежал из страны и поселился в России, где получил временное убежище. Верховная рада лишила Януковича звания президента.

На Украине против бывшего главы государства открыто уже несколько уголовных дел. Одно сейчас рассматривается в суде в отсутствие обвиняемого, который отказался участвовать в слушаниях даже по видеосвязи из России. По этому делу Януковичу вменены инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

6 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о новом деле против Януковича. Оно квалифицировано по части 1 статьи 109 УК страны (насильственное изменение конституционного строя; от 5 до 10 лет колонии). Экс-президенту вменяется незаконная отмена конституционной реформы 2004 года, позволившая ему получить часть полномочий Верховной рады и Кабмина.