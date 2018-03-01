Четверг, 1 марта 2018

Следователи в Чечне не стали возбуждать уголовное дело по заявлению руководителя грозненского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева о фальсификации доказательств по делу о хранении им наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя программы “Горячие точки” Олега Орлова.

“Адвокат Оюба Титиева Петр Заикин сегодня направляет жалобу в Гудермесский суд на незаконные действия сотрудников следственных органов и отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также направляет ходатайство на имя (главы СКР Александра) Бастрыкина о передаче проверки на вышестоящий уровень, за пределы Чеченской республики”, – сказал Орлов.

Проверку проводил Гудермесский межрайонный отдел чеченского управления СКР, отметил Орлов. Там Заикину говорили, что материалы забрало к себе следственное управление СК по Чеченской республике, а отказное постановление не выносилось.

“Оказалось, это не так. На самом деле 15-го числа этот следователь вынес отказное постановление, и в связи с этим следственное управление по Чеченской республике взяло к себе проверочные материалы для исследования законности вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, – рассказал Орлов. – Мы не знаем, какое решение примет следственное управление, но нам совершенно очевидна незаконность вынесенного постановления”.

По словам Орлова, проверка проводилась больше месяца, за это время следователи только опросили сотрудников полиции, которые проводили задержание Титиева, и на основании их пояснений отказали в возбуждении уголовного дела. “Это издевательство над самой идеей проверки заявления о совершенном преступлении. Далее в этом постановлении есть фраза “вина Титиева в инкриминируемом ему преступлении подтверждается пояснениями свидетелей и иными материалами уголовного дела”. Как следователь, который проводит проверку по заявлению Титиева, может говорить о его вине? На каком основании? Еще следствие не закончилось по Оюбу Титиеву, еще суда не было”, – подчеркнул Орлов. По его мнению, одной этой фразы достаточно для того, чтобы считать незаконным постановление, а также для увольнения следователя, который его вынес.

Кроме того, не было рассмотрено ходатайство адвоката об изъятии видеоматериалов с камер, которые расположены на фасаде и внутри здания отдела полиции, куда Титиева доставляли после его задержания.

Между тем в ответе Генпрокуратуры на запрос Совета по правам человека говорится, что надзорное ведомство не усмотрело нарушений закона при задержании и уголовном преследовании Титиева. СПЧ обратился в Генпроукратуру в связи с жалобами председателя совета “Мемориала” Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и многочисленные нарушения при досмотре автомобиля правозащитника, в котором были якобы обнаружены наркотики.

“Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено, – утверждают в Генпрокуратуре. – При водворении в ИВС ОМВД России по Шалинскому району у Титиева документально зафиксировано отсутствие каких-либо телесных повреждений”.

При этом отмечается, что дело Титиева было передано в СКР “с учетом доводов заявителя о необъективности следствия”, а проверка по заявление правозащитника о фальсификации доказательств продолжается. “Прокурору Чеченской Республики поручено обеспечить надлежащий надзор за итогами досудебных производств. Исполнение поручения контролируется”, – говорится в документе.

60-летний Титиев был задержан кадыровцами 9 января и два дня спустя арестован. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны.

Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

7 февраля по распоряжению зампрокурора Чечни дело Титиева передали из ОМВД по Курчалоевскому району в региональный главк СКР. В “Мемориале” ранее настаивали на другом решении. 24 января НКО потребовала передать дело в центральный главк МВД. Свое требование правозащитники обосновали тем, что Чечня является “территорией, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости”. 1 февраля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с иным предложением – поручить расследование управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.