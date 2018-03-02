Пятница, 2 марта 2018

Россия вернула на родину украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, задержанных в октябре 2017 года, сообщает вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Одновременно Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Обмен состоялся на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска “Гоптовка” в Харьковской области.

Освобождение Марцоня и Дзюбака приветствовал президент Украины Петр Порошенко. “Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой! – написал Порошенко в Фейсбуке. – Рад, что вы уже дома. Вашему освобождению предшествовала большая работа. С пограничного пункта пропуска Гоптовка в Харьковской ребята поедут в госпиталь, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Мы продолжим делать все возможное и невозможное для освобождения украинского на оккупированных украинских территориях и в России”.

35-летний майор Дзюбак и 29-летний капитан Марцонь служили в отделе “Знобь-Новгородское” Сумского погранотряда. Вечером 3 октября они выехали на мониторинг своего участка границы, и вскоре связь с ними прервалась. Утром 4 октября “Брянская газета” со ссылкой на погрануправление регионального главка ФСБ передала, что офицеры задержаны. Между тем до появления этой публикации российская сторона отрицала факт задержания кого бы то ни было. Официально задержание пограничников ФСБ подтвердила лишь вечером 4-го числа.

Украинская сторона инициировала переговоры о возвращении задержанных, однако встреча завершилась безрезультатно. 9 октября пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что обоих офицеров арестовали на два месяца.

12 октября ФСБ объявила, что Дзюбаку и Марцоню предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или угрозой такового), предусматривающей до шести лет колонии. Вскоре офицеров перевели из Брянска в Москву, в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

Директор Госпогранслужбы Петр Цыгикал заявлял, что пограничников схватили во время консультативно-представительской встречи с российскими коллегами. Такие встречи проводятся непосредственно на границе. 30 октября “Украинская правда” опубликовала расследование инцидента на границе. Как сообщалось, вечером 3 октября Марцонь сказал жене, что ненадолго отлучится по работе, сел в свою машину и уехал. По дороге он подобрал Дзюбака. Машина остановилась за 10 метров от линии размежевания. Несмотря на холодную погоду, пограничники, выйдя из машины, не закрыли двери и не надели курток.

По данным источников УП, в предшествовавшие два месяца украинские силовики фиксировали переговоры россиян, в которых обсуждалось задание задержать двух пограничников из соседней страны. Это дало правоохранителям основания полагать, что Дзюбака и Марцоня намеренно похитили, вероятно с целью последующего обмена. По информации Слободяна, силовики, обследуя участок вокруг брошенной машины Марцоня, обнаружили в двух местах примятую траву. Был сделан вывод, что россияне устроили засаду.

Замначальника резервной заставы войсковой части № 9930 пограничной службы ФСБ Кулуб и начальник кинологической группы той же части Кузнецов были задержаны украинскими пограничниками 30 июня на побережье Перекопского залива Черного моря. Неподалеку силовики обнаружили лодку, в которой россияне добрались до берега. На опросе они признались, что служат в ФСБ, и заявили, что во время учений играли роль нарушителей границы, но сбились с пути и случайно попали на континентальную Украину. В Москве подтвердили информацию об учениях и выразили надежду, что пограничников вернут в Россию.

В тот же день Каланчакский райсуд Херсонской области арестовал Кулуба и Кузнецова на 15 суток по статье 204-1 КоАП Украины (незаконное пересечение границы).

3 июлябыло открыто уголовное дело в отношении пограничников по по части 2 статьи 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе группы лиц по предварительному сговору), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой. Как заявляло СБУ, Кулуб и Кузнецов “в период с декабря 2016 года по 30 июня 2017 года выполняли служебные задания в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины”. 11 июля апелляционный суд Херсонской области Украины арестовал российских пограничников.