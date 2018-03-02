Пятница, 2 марта 2018

“Газпром” после решения Стокгольмского арбитража в пользу украинского “Нафтогаза” начинает процедуру расторжения контракта на поставку и транзит газа с украинской компанией. Об этом заявил председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер.

“Газпром” вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК “Нафтогаз Украины” на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже”, – цитирует Миллера Интерфакс. По словам главы “Газпрома”, “асимметричное” решение арбитража “существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам”.

“Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным”, – отметил Миллер.

Еврокомиссия призвала Россию и Украину немедленно найти решение газового спора. “С точки зрения комиссии, текущая ситуация вызывает беспокойство не только за прямые поставки природного газа на Украину, но и за транзит газа в ЕС”, – говорится в заявлении Еврокомиссии. В ЕК выразили готовность посредничать в переговорах между двумя странами.

В “Нафтогазе” призвали украинцев на 3-4 дня понизить температуру в жилых помещениях на 1-2 градуса. “Это позволит снизить потребность в газе на 8-9 процентов, и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался”, – отметили в компании. Инициативу “Нафтогаза” поддержал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства призвал госучреждения также экономить тепло. “Благодаря нашей сплоченности “Газпром” и Кремль не смогут шантажировать Украину”, – подчеркнул Порошенко.

В связи с дефицитом газа на Украине до 6 марта прекратили работу вузы, школы и детсады.

Накануне “Газпром” вернул “Нафтогазу” предоплату за поставки газа за март. В российской компании пояснили, что не могут начать поставки, поскольку не согласовали с “Нафтогазом” дополнительное соглашение к контракту.

С 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупки российского газа. В июне 2016-го Миллер заявил, что “Нафтогаз” просит возобновить поставки газа со второго полугодия. Месяц спустя Коболев заверил, что Украина будет закупать российский газ, только если “Газпром” подпишет дополнительное соглашение к договору 2009 года о поставках топлива.