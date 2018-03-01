Четверг, 1 марта 2018

Московский окружной военный суд приговорил к 5,5 годам строгого режима жителя Орла по обвинению в размещении исламистских видеозаписей в соцсети “Вконтакте”. Об этом 28 февраля, не уточняя дату приговора, сообщила орловская облпрокуратура.

Как можно предположить, суд провел выездное заседание в Орле.

В качестве дополнительного наказания осужденному назначен год ограничения свободы после освобождения из колонии.

В сообщении прокуратуры говорится, что осужденного признали виновным по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму) УК. Между тем максимальный срок по обоим составам преступления – пять лет. Как можно предположить, надзорное ведомство ошибочно указало квалификацию по статье 205.2 УК: житель Орла мог получить назначенный ему срок по 2-й ее части (призывы к терроризму через интернет), предусматривающей наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, осужденный в августе 2014 года и январе 2016 года опубликовал во “Вконтакте” некие видеозаписи, “возбуждающие ненависть и вражду к лицам, не являющимся мусульманами” и “содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма”.

Гособвинение в суде представлял зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов.

Признал ли осужденный вину, не уточняется. Других подробностей о деле не приводится.

С начала года известно уже о двух случаях приговоров с реальными сроками за записи в соцсетях. В феврале 2,5 года колонии-поселения за четыре репоста в соцсети “Вконтакте” получил студент-юрист из Старого Оскола. В январе Воскресенский горсуд Подмосковья приговорил к 1,5 годам колонии за посты в “Одноклассниках”, “Вконтакте” и Фейсбуке гражданского активиста из Коломны Валентина Соколова.