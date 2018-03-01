В Буркина-Фасо террористы атаковали посольство Франции и генштаб: 28 погибших
В столице Буркина-Фасо Уагадугу не менее 28 человек погибли при нападении террористов на генштаб вооруженных сил страны и посольство Франции, сообщает RFI.
Некие вооруженные люди в масках сначала напали на охрану у входа в генштаб, а затем устроили взрыв.
Ответным огнем силовики убили девятерых нападавших. Reuters сообщает о четверых убитых террористах у французского посольства.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение. Предыдущие атаки в Буркина-Фасо устраивала “Аль-Каида” из-за участия страны в военных операциях против исламистов в Западной Африке.
В январе 2016 года исламисты атаковали отель в Уагадугу. Тогда погибли 27 человек.