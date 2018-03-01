Четверг, 1 марта 2018

В столице Буркина-Фасо Уагадугу не менее 28 человек погибли при нападении террористов на генштаб вооруженных сил страны и посольство Франции, сообщает RFI.

Некие вооруженные люди в масках сначала напали на охрану у входа в генштаб, а затем устроили взрыв.

Ответным огнем силовики убили девятерых нападавших. Reuters сообщает о четверых убитых террористах у французского посольства.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение. Предыдущие атаки в Буркина-Фасо устраивала “Аль-Каида” из-за участия страны в военных операциях против исламистов в Западной Африке.

В январе 2016 года исламисты атаковали отель в Уагадугу. Тогда погибли 27 человек.