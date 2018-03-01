Четверг, 1 марта 2018

Съезд партии Алексея Навального, который планировалось провести в субботу, сорван из-за отказа арендодателя предоставить помещение. Об этом политик написал в своем блоге.

По словам Навального, накануне с организаторами съезда связались представители арендодателя и сообщили о расторжении договора. Съезд планировалось провести в московском коворкинге Cabinet Lounge, которым владеет ООО “Новая площадь”.

“Мы заранее арендовали помещение, заплатили деньги, – написал Навальный. – Через час нам звонит арендодатель: всё отменяем, договор расторгаем. Завтра ничего не состоится ни при каких обстоятельствах. Ни за какие деньги. Владелец здания против. А он связан с правительством”. В компании сослались на некие “силы”, которые “вне контроля даже генерального директора”, а также на “указания накануне выборов”. При этом сначала в компании согласились предоставить площадку для мероприятия; ее гендиректор Сергей Лукашевич заверял, что “лояльно относится ко всем политическим силам”.

В том же помещении Cabinet Loung 18 марта, в день президентских выборов, сторонники оппозиционера планировали разместить ситуационный центр для трансляции хода голосования. В этом также было отказано.

Съезд партии Навального планировалось провести, чтобы в очередной раз попытаться зарегистрировать ее в Минюсте. Накануне ведомству сообщили о проведении мероприятия. На съезд должны были приехать сторонники Навального из 63 регионов. Это была уже седьмая попытка политика добиться регистрации своей партии.

В прошлом партия Навального называлась “Партия прогресса”. Она лишилась этого названия в феврале, когда фейковая партия “Гражданская инициатива” политтехнолога Андрея Богданова подала в Минюст документы на переименование в “Партию прогресса”. Одним из участников реорганизации партии Богданова стал бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов.