Четверг, 1 марта 2018

Судья Смольнинского райсуда Петербурга Екатерина Мезенцева арестовала на 25 суток координатора городского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова за участие в акции “Забастовка избирателей” 28 января, сообщается в ВК-паблике “Команда Навального | Санкт-Петербург”.

Активист объявлен виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций).

В пятницу Михайлов закончил отбывать 30-суточный административный арест по обвинению в организации акции 28 января. На выходе из спецприемника его задержали полицейские и отвезли в 76-й отдел полиции. Там на него составили новый административный протокол – на этот раз за участие в той же акции.

Первый административный арест по обвинению в организации митинга Михайлову 31 января назначил Октябрьский райсуд Петербурга. В этот день его задержали в местном штабе Навального, отвезли в полицию и составили два административных протокола. Суд объявил активиста виновным по части 8 статьи 20.2 и статье 5.12 (незаконное распространение агитационных материалов) КоАП.

На самой акции 28 января Михайлов также был задержан, однако тогда его отпустили из полиции без протокола.

Активист фигурировал в так называемом списке центра “Э” – документе, датированном 28 января, в котором петербургское ГУМВД попросило ЦПЭ предоставить им материалы на 20 участников акции 28 января. Накануне на 25 суток был арестован другой фигурант этого списка – петербургский координатор “Открытой России” Андрей Пивоваров.