Пятница, 2 марта 2018

Севастопольского анархиста Алексея Шестаковича, арестованного накануне на 10 суток после облавы российских силовиков, пытали после задержания. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на другого задержанного активиста Ивана Маркова.

По словам Наумлюка, Шестаковича во время четырехчасового обыска заставили сидеть на полу в застегнутых наручниках, при этом входная дверь его дома была открыта – силовики не позволяли матери активиста закрыть ее. После обыска Шестаковичу надели на голову пакет, активист стал задыхаться. Его везли из дома с пакетом на голове.

Сейчас анархист находится в изоляторе временного содержания ОМВД по Бахчисарайскому району. Активист отбывает административный арест – по закону он должен находиться в спецприемнике, в ИВС могут содержаться только задержанные по уголовным делам. О привлечении Шестаковича к уголовной ответственности не сообщалось.

Накануне в Севастополе сотрудники ЦПЭ провели обыски у Шестаковича, администратора ВК-группы “Анархисты Севастополя” Ивана Присяжнюка, участников группы Артема и Алены Воробьевых. Одновременно в Симферополе обыск прошел у оппозиционного активиста Дмитрия Кисиева, не состоящего в группе.

В день обысков анархисты собирались подать оккупационным властям уведомление о проведении в Севастополе митинга “Пост президента – атавизм монархии”. Заявителями акции собирались стать Шестакович, Присяжнюк и Игорь Панюта. В числе целей мероприятия Шестакович назвал “напоминание о конституционном праве не принимать участия в выборах” и “информирование населения о правилах поведения при проведении активного бойкота”.

В коллаборационистских СМИ сообщалось, что российские силовики проводили “зачистку республиканской ячейки анархистов”, которая якобы “планировала провокационные акции в момент проведения выборов президента Российской Федерации”.

После обысков Присяжнюка, Воробьева и Панюту допросили как свидетелей по делу активиста Евгения Каракашева, обвиняемого по статьям 282 и 205.2 УК России (возбуждение ненависти или вражды и оправдание терроризма). Затем Шестаковичу и активисту Маркову, не состоящему в группе “Анархисты Севастополя”, дали по 10 суток административного ареста по статье 20.3 КоАП России (публичная демонстрация экстремистской символики).