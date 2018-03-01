Четверг, 1 марта 2018

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина потеряли большую часть заказов Минобороны на уборку и обслуживание военных городков. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные закупок оборонного ведомства.

В прошлом году общий объем контрактов, заключенных с Минобороны несколькими структурами Пригожина, составил меньше одного миллиарда рублей, тогда как в 2016 году сумма таких контрактов составляла 13 миллиардов, а в 2015-м – около 30. “Что случилось – неясно, но солдаты теперь моют казармы сами”, – отмечает издвние.

Минобороны не платит компаниям Пригожина даже по уже заключенным контрактам, говорится в сообщении. Взыскивать средства подрядчикам приходится через суд. Шесть из девяти связанных с бизнесменом крупных подрядчиков сейчас ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.

В августе прошлого года “Фонтанка сообщала, что отношения структур Пригожина с Минобороны существенно ухудшились. Резко возросло число проверок и выявленных нарушений в компаниях, обслуживающих военные городки. В Сирии существенно сократилась помощь Минобороны частной военной компании Вагнера, которую также связывают с Пригожиным. По мнению источников издания, это было связано с многочисленными утечками в СМИ о деятельности ЧВК. “Если армейцы были готовы терпеть непонятную частную структуру на своей территории, снабжать ее оружием, техникой и поддерживать огнем до тех пор, пока это оставалось секретом, то со времени появления в сети многочисленных сведений о Вагнере и его команде обстановка изменилась”, – отмечало издание.

В мае прошлого года Федеральная антимонопольная служба признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, выигранных структурами Пригожина, которого называют “личным ресторатором Владимира Путина”. Дело было возбуждено по обращению Фонда борьбы с коррупцией. По итогам заседания чиновники согласились с тем, что фирмы Пригожина “Мегалайн”, “Экобалт”, “Рускомплекс”, “Компонент” и “Спецресурс”, одновременно участвовавшие в торгах, нарушили антимонопольное законодательство. При этом юрист ФБК Любовь Соболь отметила, что основная фирма миллиардера – “Конкорд” – в решении не упоминалась, хотя ФБК в своем обращении отмечал, что именно эта фирма координировала действия остальных.

В мае стало известно, что контракты на организацию питания детей в московских школах на общую сумму около 50 миллиардов рублей достались шести компаниям, пять из которых связаны с Пригожиным. По итогам 36 госзакупок на организацию питания в школах на период до 2019 года 94 процента контрактов выиграли ООО “Школьник-ЮЗ”, ООО “Московский школьник”, ООО “Комбинат питания “Конкорд”, ЗАО “Комбинат дошкольного питания” и ООО “ВИТО-1″. Все эти компании, по данным “Яблока”, контролирует Пригожин.

16 февраля Большое жюри округа Колумбия заочно выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года против Пригожина и 12 сотрудников его “Агентства интернет-исследований” (петербургская “фабрика троллей”). Всем им инкриминируют участие в заговоре против Соединенных Штатов. Троим обвиняемым также вменяют мошенничество, пятерым – банковское мошенничество, пятеро обвинены в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.