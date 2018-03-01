Четверг, 1 марта 2018

Специальный летный отряд “Россия” обеспечивает перевозку пассажиров и не занимается грузами. Об этом заявил управляющий делами президента Александр Колпаков, сообщает РИА Новости.

Так Колпаков прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время контрольной поставки из Аргентины чемоданы с мукой, которой заменили находившийся в них кокаин, доставили в Москву на принадлежащем отряду лайнере Ил-96 с бортовым номером 96023. Фотографии погрузки чемоданов в этот самолет опубликовала Аргентинская национальная жандармерия.

“Я фотографии видел, те, что были в печати, – сказал Колпаков. – Мы обеспечиваем (перевозку) высших должностных лиц. А то, что касается грузов – для этого есть специальные органы”.

На вопрос действительно ли на фотографиях изображен борт отряда “Россия, управделами президента повторил: “Мы осуществляем перевозку пассажиров, а грузами мы не занимаемся”.

В понедельник РБК сообщило, что бортовой номер самолета, который фигурировал в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, совпадает с номером Ил-96 летного отряда “Россия”. До этого министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала, что контрольный груз был направлен “как дипломатический багаж на российском правительственном самолете” в декабре 2017 года.

В тот же день пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова заявила, что снимки Ил-96 были сфальсифицированы. “Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации – в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать”, – подчеркнула пресс-секретарь. Крылова обратила внимание, что на снимке “нет точного номера борта”. Пресс-секретарь призвала журналистов пользоваться “проверенной информацией из официальных источников”.

В понедельник вечером закрылся посвященный российской авиации проект RussianPlanes, на который в своей публикации сослался

При этом владелец сайта заявил, что никто не требовал закрывать ресурс. Он пояснил, что информация на нем компилировалась с разных сайтов автоматически. “Никто от меня не требовал этого сделать, – отметил владелец сайта. – Возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить”

О раскрытии схемы наркотрафика стало известно 22 февраля. В подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов. Аргентинские правоохранительные органы с согласия России заменили наркотик мукой и провели контрольную поставку.

В декабре 2017 года в России по этому делу арестовали бывшего завхоза посольства Али Абянова (его называли бывшим бухгалтером посольства, а не завхозом), которого объявили владельцем чемоданов, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине были арестованы инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало.

В воскресенье вечером в Берлине германская полиция задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина Андрея Ковальчука. В среду он через своего адвоката заявил, что наркотик в чемоданы подбросили. “Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию”, – сказал адвокат. По словам Жеребенкова, его подзащитный настаивает, что в чемоданах находились кофе, алкоголь, личные вещи и подарки.

Между тем “Коммерсант” опубликовал показания Абянова. В них он утверждал, что в 2012 и 2014 годах отправил из аэропорта Монтевидео на российских военно-транспортных самолетах три чемодана, принадлежащие Ковальчуку. За каждый чемодан тот платил Абянову по 1 тысяче долларов. По словам бывшего завхоза, он узнал о содержимом чемоданов уже после своего задержания. “Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней”, – заявил Абянов.