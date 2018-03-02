Пятница, 2 марта 2018

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о продлении на год санкций, введенных в 2014 году против России за аннексию Крыма. Документ опубликован на сайте Белого Дома.

Действия и политика Москвы в отношении Крыма “по-прежнему представляют собой экстраординарную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов”, отмечается в указе. Объявленная 6 марта 2014 года предыдущим президентом Бараком Обамой национальная чрезвычайная ситуация и введенные в связи с ней ограничительные меры продлены на один год.

Санкции за аннексию Крыма были введены США 16 марта 2014 года. Тогда было принято решение о визовых ограничениях и блокировке активов для 11 физических лиц. Спустя четыре дня в санкционный список вошли еще 20 человек, включая связанных с Владимиром Путиным бизнесменов Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко, а также банк “Россия”.

19 декабря 2016 года вступил в силу закон о санкциях США против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В соответствии с ним Обама подписал указ о запрете операций, имеющих отношение “к украинскому региону Крым”. Этот документ запрещает американским компаниям оказывать услуги лицам, осуществляющим деятельность в Крыму.

В дальнейшем действие санкций ежегодно продлевалось, а санкционный список расширялся. Так, в ноябре 2016 года в него были включены депутаты Госдумы, избранные в аннексированом Крыму и Севастополе. Многие международные компании полностью свернули свою деятельность в Крыму.

В июне прошлого года Трамп на встрече в Белом Доме с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что американские санкции в отношении России не будут сняты, пока не прекратится агрессия на востоке Украины и Крым не будет возвращен.