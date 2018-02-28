Среда, 28 февраля 2018

В Челябинске 27 февраля по новому делу “Хизб ут-тахрир” были задержаны местные жители Данис Абдрахманов и Руслан Фаткуллин. Информация об этом появилась в среду в ФБ-группе “Родные политзаключенных по делам “Хизб ут-тахрир”.

Домой к Абдрахманову силовики явились в 6:30 утра. Обыск продолжался четыре часа. “Перевернули все вверх дном”, – говорится в сообщении. Все время обыска хозяина вынуждали стоять на коленях. Его били пистолетом по виску, а жену оскорбляли матом. При этом ни о каких конкретных подозрениях Абдрахманову не сообщали.

Фаткуллина забрали с работы в 11 утра и привезли домой на обыск. Была изъята исламская литература.

Протоколы обысков силовики датировали 28-м числом. Как говорится в публикации, это же число собирались указать как день задержания Абдрахманова и Фаткуллина.

“Родные задержанных серьезно обеспокоены тем, что в настоящее время они подвергаются пыткам для склонения к самооговору или даче ложных показаний на кого-либо”, – говорится в публикации.

Дела “Хизб ут-тахрир” фабрикуются в Челябинске уже почти полтора десятка лет – по крайней мере с 2005-го. В последние годы в этом регионе, так же как и в других, обвиняемых начали осуждать к очень длительным срокам. Так, в феврале 2016 года двое из пяти фигурантов очередного дела исламской партии получили 17 и 16 лет строгого режима соответственно.

28 июля 2017-го из ЛИУ-3 в городе Балашов Саратовской области по отбытии пятилетнего срока должен был освободиться осужденный по одному из челябинских дел Ринат Галиуллин. Однако сразу при выходе на свободу Галиуллина снова задержали. Как выяснилось, против политзека было открыто новое дело по части 2 статьи 205 УК (участие в деятельности террористической организации), которая в нынешней редакции предусматривает от 10 до 20 лет колонии. Согласно фабуле дела, Галиуллин, находясь в заключении, проводил “коллективные и индивидуальные беседы” с другими осужденными с целью вовлечь их в деятельность “Хизб ут-тахрир”.