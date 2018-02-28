Среда, 28 февраля 2018

“Сармат” – это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха… Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета… ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают… в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине… Это просто фантастика… создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов… будут поставлены новейшие технические комплексы, которые в состоянии поражать цели на межконтинентальной глубине с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью… В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия… ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди… Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше.

Владимир Путин, президент России

Гитлер все более многозначительно намекал на новое “чудо-оружие”, оставляя генералам и политическим лидерам надежды на коренной перелом в войне… В середине сентября я написал Гитлеру: “В войсках широко распространена вера в новое оружие, способное изменить ход войны… Я сомневаюсь, правильно ли в такой тяжелой ситуации разжигать надежды, которые не могут быть оправданы в столь короткий срок и непременно вызовут разочарование, способное подорвать боевой дух армии. Поскольку и гражданское население ждет со дня на день чудо-оружие… встает вопрос, полезна ли эта пропаганда”. В частном разговоре Гитлер признал мою правоту. Тем не менее я вскоре узнал, что он продолжает обольщаться сам и обольщать других надеждами на скорое появление “чудо-оружия”. 2 ноября 1944 года я написал Геббельсу: “На мой взгляд, неразумно внушать народу надежды, которые мы вряд ли сможем оправдать…” Геббельс действительно положил конец всем ссылкам на новое оружие, но, как ни странно, слухов стало еще больше. Только на Нюрнбергском процессе я узнал… что Геббельс организовал специальный отдел для распространения слухов… В те бурные времена, когда каждый страстно искал основания для надежды, слухи падали на плодородную почву.

Альберт Шпеер. “Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. 1930-1945″