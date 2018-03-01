Четверг, 1 марта 2018

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине Андрея Ковальчука. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

“Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом”, – сказал адвокат. Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени.

“Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу”, – сказал Жеребенков.

Между тем обвиняемый по “кокаиновому делу” Али Абянов заявил в своих показаниях, что поставки наркотиков из Латинской Америки через российские посольства могли начаться еще в 2012 году, сообщает “Коммерсант”.

По словам Абянова, с 2011 года он работал завхозом в посольстве России в Аргентине. В середине 2012 года с ним связался Ковальчук, представившийся сотрудником службы безопасности российского посольства в Германии. Ковальчук попросил отвезти его в аэропорт. При этом он оставил Абянову один чемоданов, попросив отправить груз “когда будет готов самолет”.Ковальчук сказал, что внутри находятся дорогое вино, кофе и подарки. Абянов отвез багаж в посольство, а в конце 2012 года по указанию Ковальчука отправил чемодан “грузовым российским самолетом” из аэропорта столицы Уругвая Монтевидео.

В 2014 году Абянов по просьбе Ковальчука оставил на хранении в посольстве уже два чемодана, обернув их в специальную упаковочную бумагу и поставив сургучные печати. “Обычно так запаковывается дипломатическая почта, которая не подвергается досмотру”, – рассказал следователю Абянов. Затем чемоданы российским военно-транспортным самолетом были отправлены в Москву. За каждый чемодан Ковальчук платил Абянову по 1 тысяче долларов.

В 2015 году Ковальук передал Абянову два чемодана, а затем еще 10. Все они затем были упакованы как диппочта. Летом 2016 года перед окончанием своей командировки Абянов перевез чемоданы из гаража посольства в подсобку школы. Он сообщил о грузе своему сменщику Игорю Рогову. С ним собирался договориться Ковальчук, но новый завхоз решил проверить содержимое багажа.

По словам Абянова, узнал о содержимом чемоданов уже после своего задержания в декабре прошлого года. “Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней”, – заявил он.

Источники в военно-транспортной авиации подтвердили изданию, что в 2012–2015 годах полеты в страны Латинской Америки, включая Уругвай, действительно осуществлялись, “но были единичными”.

О раскрытии схемы наркотрафика стало известно 22 февраля. В подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина. Наркотик был расфасован в 360 пакетов. Аргентинские правоохранительные органы с согласия России заменили наркотик мукой и провели контрольную поставку.

Организатором операции называли Ковальчука, о котором сообщалось, что он бизнесмен, живущий в Гамбурге. 18 января российский суд заочно арестовал его. Ковальчук был объявлен в международный розыск.

Во вторник “Росбалт” со ссылкой на показания арестованных по делу сообщил, что Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа России и работал в посольстве в Германии. Однако в МИДе это категорически отрицают. В пятницу официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции “Говорит Москва” сообщила, что она “перерыла все архивы” , побеседовала с соответствующими руководителями МИДа и “не нашла ни одного упоминания” о том, что Ковальчук когда-либо работал в министерстве или в российской дипмиссии.

В декабре 2017 года в России по этому делу арестовали Абянова (его называли бывшим бухгалтером посольства, а не завхозом), которого объявили владельцем чемоданов, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова. В самой Аргентине были арестованы инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало.

Отмечалось также, что Аргентина была не единственной страной, в которой российское посольство использовалось как база наркотрафика. Как писали СМИ, есть подозрения, что по крайней мере с 2013 года наркотики переправлялись дипломатическими самолетами, вылетавшими из Уругвая. В понедельник стало известно, что уругвайская полиция подключилась к расследованию.

В среду Ковальчук через своего адвоката заявил, что наркотик в чемоданы подбросили. “Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию”, – сказал адвокат. По словам Жеребенкова, его подзащитный настаивает, что в чемоданах находились кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. При этом, утверждает Ковальчук, сами чемоданы были гораздо легче, чем к моменту обнаружения кокаина. Кофе и алкоголь были куплены в июле 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства, отметил адвокат. Белый порошок в конце ноября обнаружил новый завхоз посольства.

Адвокат заявил, что Ковальчук готов предоставить следствию все доказательства того, что в его чемоданах не было кокаина. “У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет”, – сказал Жеребенков.