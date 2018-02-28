Среда, 28 февраля 2018

Судья Тверского райсуда Москвы Дмитрий Гордеев приговорил 18-летнего Михаила Галяшкина к году условно по обвинению в нападении с газовым баллончиком на омоновца Романа Лукьянчука во время столичной антикоррупционной акции 12 июня прошлого года. Об этом сообщает “Медиазона”.

Подсудимый объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Домашний арест Галяшкина отменен.

В прениях сторон 28 февраля прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для подсудимого полтора года реального срока. Адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, просил прекратить дело и назначить Галяшкину судебный штраф. Такая мера может быть применена к лицу, впервые привлеченному за преступление небольшой или средней тяжести, если он возместил ущерб или “иным образом загладил причиненный преступлением вред”. Однако судья в ходатайстве Бадамшина отказал.

Назначение условного срока Гордеев в приговоре пояснил рядом смягчающих обстоятельств. Он, в частности, указал, что на момент, которым датирован рассматриваемый эпизод, подсудимый еще был несовершеннолетний, а также отметил, что Галяшкин признал вину и на допросе 9 февраля извинился перед “потерпевшим” Лукьянчуком.

На том же допросе обвиняемый заявил, что “поступил импульсивно”, и выразил сожаление, что “поддался стадному чувству”, когда расклеивал листовки с надписью “Путин – вор”. Он также рассказал, что выплатил Лукьянчуку “ущерб” в размере 15 тысяч рублей и такую же сумму перевел в фонд “Подари жизнь”.

Согласно фабуле дела, на акции 12 июня Галяшкин распылил из баллончика в глаза Лукьянчуку “слезоточивый газ раздражающего действия”. Утверждалось, что силовик получил ожог глаз и ему потребовалась медицинская помощь.

Делом занималось управление центрального главка СКР по расследованию особо важных дел, в частности старший следователь Алексей Северилов, известный также своим участием в “деле 26 марта”. На начальной стадии следствия Галяшкин отказывался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. Однако 20 октября на первых слушаниях по существу он признал вину.

1 сентября сообщалось, что тот же следователь Северилов начал доследственную проверку по факту избиения Галяшкина силовиками на акции. Проверка ведется на предмет наличия в их действиях состава пунктов “а”, “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств). Медэкспертиза, проведенная на другой день после задержания Галяшкина, обнаружила у него на шее кровоподтек, образовавшийся, как говорилось в заключении, “от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета”.

Однако в прениях прокурор Сергуняева сообщила, что следователь Магомедова еще 22 сентября отказала в возбуждении дела, заявив об отсутствии в действиях силовиков состава преступления.

“Потерпевший” Лукьянчук – уроженец Горловки, пригорода Донецка. В ОМОН он поступил в 2016 году. Между тем известно, что в московском ОМОНе служат бывшие силовики из украинского спецназа “Беркут”.