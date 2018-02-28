Среда, 28 февраля 2018

Суд в Париже оставил под арестом художника-акциониста Петра Павленского, сообщает его соратница Оксана Шалыгина. На этот раз заседание прошло в открытом режиме.

“Сегодня мы наконец добились открытых дверей. Это была победа. А Петра оставили под арестом. Так как очень боятся”, – написала Шалыгина.

Против открытого заседания возражала прокурор, протестовавшая против медиатизации процесса, сообщает RFI. Адвокат художника Доминик Бейретер-Минков отметила, что открытость слушаний является нормой, а суд за закрытыми дверями – исключение.

Павленский в суде заявил, что для него не имеет значения, оставят ли его под стражей или выпустят на свободу. Суд аргументировал решение о продлении ареста отсутствием гарантий того, что Павленский будет являться по требованию следователей на допросы, а также возможностью рецидива со стороны обвиняемого.

Заседание суда было назначено на 22 февраля, однако было перенесено, так как художника госпитализировали из-за ухудшения его здоровья в результате сухой голодовки. Павленский объявил ее, протестуя против того, что все суды над ним проходили в закрытом режиме. На 13-й день, после госпитализации, художник снял голодовку. Он содержится в одиночной камере тюрьмы Флёри-Мерожи.

В ночь на 16 октября 2017 года Павленский и Шалыгина были задержаны после акции Éclairage (“Освещение”), в ходе которой художник поджег входную группу Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Обоим вменили повреждение чужого имущества общественно опасным способом.

После задержания Павленского отправили на психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым. Затем суд арестовал акционистов. Павленский 13 дней держал сухую голодовку, настаивая на проведении открытых разбирательств о выборе меры пресечения. Он снял ее также после госпитализации и начала насильственного кормления.

5 января Шалыгину освободили из-под ареста.

9 февраля было опубликовано первое большое интервью художника из французской тюрьмы. Павленский письменно ответил на вопросы обозревателя “Радио Свобода” Дмитрия Волчека. По словам художника, акция Éclairage связана с подавлением Парижской коммуны в 1871 году, когда погибли 35 тысяч человек. Тогда Банк Франции финансировал войска Версаля. Павленский заявил, что хотел “зажечь пожар революции во всем мире”.

Павленский и Шалыгина вместе с двумя детьми бежали из России в конце 2016 года. На родине им угрожало возбуждение дела о насильственных действиях сексуального характера. Художник заявил, что обвинение сфабриковано по заказу спецслужб. В мае 2017-го обоим эмигрантам был предоставлен статус беженца.