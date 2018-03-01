Четверг, 1 марта 2018

Администрация президента США уведомила Конгресс, что планирует продать Украине 210 противотанковых ракет Javelin, чтобы помочь ей защитить свою территорию от России. Об этом сообщает “Голос Америки”

Сделка на сумму 47 миллионов долларов предусматривает поставку 210 ракет Javelin и 37 блоков прицельно-спускового оборудования. Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.

Ракеты поступят из существующих запасов Армии США – вероятно, из размещенных в Европе, чтобы ускорить процесс их передачи украинским вооруженным силам. США заранее начали обучать украинских военных обращению с этим оружием.

“Долгожданное решение было принято в тот же день, когда российский президент Владимир Путин объявил о разработке новых видов оружия, которые, по его словам, не могут быть перехвачены противником”, – отмечает “Голос Америки”.

29 января спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к поставке Украине комплексов Javelin. “Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все хранится, способы передачи. Мы вместе работаем над тем, как их (комплексы Javelin. – Ред.) перевезти и привлечь к работе Вооруженных сил (Украины. – Ред.)”, – заявил дипломат.

Волкер напомнил, что комплексы Javelin – это “оборонная техника”, не предназначенная для “нападения и использования на линии конфликта”. Чиновник выразил надежду, что американское оружие поможет предотвратить “дальнейшее распространение конфликта”.

9 ноября стало известно, что Конгресс США намерен в 2018 году выделить 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Выделяемые средства согласно условиям их предоставления могут быть потрачены в том числе на приобретение оборонительного летального оружия. При этом в согласованном варианте законопроекта есть оговорка, согласно которой первоначально Киев может потратить лишь половину выделяемой суммы – 175 миллионов долларов. Расходование второй половины станет возможно лишь после того, как глава Пентагона заверит Конгресс, что Украина предприняла существенные усилия для проведения в оборонной сфере институциональных реформ, “крайне важных для сохранения созданного потенциала по использованию оказанной помощи в области безопасности”.

Всего же в военный бюджет США на противостояние российской угрозе в Европе заложены расходы в сумме 4,6 миллиарда долларов.

21 декабря 2017 года Госдеп одобрил первую сделку на поставку Украине американского летального оружия. Вашингтон решил продать Киеву снайперские винтовки M107A1, а также патроны и детали к ним на 41,5 миллиона долларов; о поставке тяжелого вооружения, в том числе комплексов Javelin, конкретной договоренности еще не было.