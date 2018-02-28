Среда, 28 февраля 2018

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены, получившие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили только BMW X4 и X5 – BMW X6 не было среди наградных машин.

“На самом деле они получили X5 и X4. X6 я там не видел”, – сказал Горшков на пресс-конференции в Москве в четверг. Он присутствовал на прошедшей накануне церемонии вручения ключей от машин.

Модели X6 должны были вручить золотым медалистам – фигуристке Алине Загитовой и мужской хоккейной сборной. X5 должны были получить серебряные медалисты, X4 – бронзовые. Информация о том, какие машины будут вручаться, транслировалась в новостных сюжетах о вчерашнем награждении олимпийцев.

Интерфакс

- Ну! Пускай выведут мне лошадь!..

Хозяин… поднял голову, и глаза его на минуту блеснули злорадством.

- Я сам сейчас вам ее выведу, барин; я сейчас вам выведу вашу славную лошадку!..

Мержи вышел за ним следом.

Каково же было его удивление, когда вместо прекрасной рыжей лошади, на которой он приехал, он увидел пегую клячонку с засекшимся коленом, вдобавок еще обезображенную широким шрамом на голове! Вместо своего седла из тонкого фландрского бархата он увидел кожаное седло, обитое железом, – одним словом, обыкновенное солдатское седло.

Проспер Мериме. “Хроника времен Карла IX”