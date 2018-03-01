Четверг, 1 марта 2018

Пара фраз

01.03.2018

Путин и его арсенал

Началом гонки вооружений стал выход США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

По словам Путина, разработка нового оружия стала ответом Москвы на решение тогдашнего президента США Джоржа Буша об отказе от договора 1972 года и создании глобальной системы ПРО. “Если мы говорим о гонке вооружений, то она началась именно в этот момент”, – отметил российский президент.

Путин подчеркнул, что он предлагал США сотрудничать в совместной разработке ПРО, но это предложение отвергли. Поэтому он “должен был действовать в интересах России”. “Вместо того, чтобы создавать угрозы друг другу, великие державы должны объединить свои усилия в защите от террористов”, – отметил Путин.

Вместе с тем Путин назвал пропагандой утверждения о начале новой холодной войны. “Моя точка зрения состоит в том, что люди, которые заявили, что началась новая холодная война, не являются аналитиками. Они занимаются пропагандой”, – сказал он.

Президент также заявил, что средства, потраченные США на разработку систем ПРО, были “выброшены на ветер”. “Каждая система вооружений, о которой я говорил сегодня, легко превосходит и позволяет преодолевать системы противоракетной обороны, – заявил Путин. – Некоторые из них все еще должны быть настроены и доработаны, другие уже поступили в войска и готовы к боевому применению”.

В четверг Путин значительную часть своего послания Федеральному Собранию посвятил новому российскому оружию. Президент рассказал о межконтинентальной баллистической ракеты “Сармат”, гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе “Кинжал”, крылатой ракете с ядерным двигателем, беспилотных подводных скоростных аппаратах. “развертывание системы ПРО, приближение инфраструктуры НАТО к нашим границам и тому подобное, с военной точки зрения становится неэффективно – заявил Путин. – Нас никто не слушал. Послушайте сейчас”.

Официальный представитель Пентагона Дэйна Уайт заявила, что США давно знают о разработке новых российских вооружений и полностью готовы противостоять им. Так она прокомментировала слова Путина. “Мы не удивлены этими заявлениями, и американский народ должен быть уверен, что мы полностью подготовлены”, – подчеркнула Уайт.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в свою очередь отметила, что Москва разрабатывает “дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства”, в частности договор о ракетах средней и малой дальности.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ заявил, что в речи Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения этого договора. “Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями”, – подчеркнул дипломат.