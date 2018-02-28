Среда, 28 февраля 2018

На Паралимпийских играх в Пхёнчхане в качестве нейтральных участников зарегистрировались 29 спортсменов из России. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.

“Делегация включает в себя 72 человека, из них девять спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, 12 спортсменов в лыжных гонках и биатлоне, пять спортсменов-ведущих, а также три в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов. В состав делегации также вошли 38 сопровождающих и официальных лиц”, – говорится в сообщении.

“МПК (Международный паралимпийский комитет. – Ред.) продолжает рассматривать допуск к выступлению небольшого числа других российских атлетов, которые хотят соревноваться на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане”, – отмечают в ПКР.

Паралимпийские игры состоятся в Пхёнчхане 9-18 марта. Российскую сборную отстранили от участия в соревнованиях еще в августе 2016 года, одновременно с решением о недопуске ее на летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Тогда же ПКР был исключен из МПК. В декабре 2017-го это решение оставили в силе.

29 января МПК разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом. В церемонии открытия Паралимпиады российская делегация будет участвовать под флагом и с гимном международного паралимпийского движения. МПК запретил россиянам использовать элементы национальной символики на форме, а также приносить на игры российские флаги. МПК также подтвердил решение о дисквалификации ПКР.

1 февраля ПКР утвердил состав делегации на игры в Пхёнчхане из 79 человек, в том числе 33 спортсменов и семи спортсменов-ведущих. Последние во время соревнований сопровождают некоторых паралимпийцев, в частности незрячих.

При этом использование российскими болельщиками национальных флагов в Пхенчхане запрещено, в отличие от Олимпиады. “Если Международный паралимпийский комитет сможет доказать, что эти флаги появились в этих группах, и этому способствовали наша российская спортивная делегация, члены исполкома ПКР, то (последует наказание. – Ред.) вплоть до отстранения нашей сборной команды с аннуляцией всех спортивных результатов на паралимпийских играх”, – заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, за тем, чтобы не нарушались правила, будут жестко следить оргкомитет олимпиады и полиция Южной Кореи, “и они будут применять соответствующие санкции”.