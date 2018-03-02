Пятница, 2 марта 2018

Меня поразила атмосфера в зале, когда Владимир Путин зачитывал свое послание. Рядом были мои коллеги-депутаты, губернаторы, министры, и я чувствовал атмосферу звенящего восторга от услышанного… Стало ясно: начинается новый этап развития страны, связанный с масштабной модернизацией… И все это будет обеспечено за счет нашего интеллектуального лидерства… Путин по сути говорил о том, что мы должны стать умнее всех… Президент сделал очень хорошее послание, которое заставляет мобилизоваться всех нас. И это мы еще не знаем, что будет написано в майских указах!

Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке

Не мы ль, певцы почетной темы,

Мир извещавшие спроста.

Что и о нем самом поэмы

Нам лично он вложил в уста?

Не те ли все, что в чинном зале.

И рта открыть ему не дав,

Уже, вставая, восклицали:

“Ура! Он снова будет прав…”?

Александр Твардовский. “За далью – даль”