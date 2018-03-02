Ура! Он снова будет прав
Меня поразила атмосфера в зале, когда Владимир Путин зачитывал свое послание. Рядом были мои коллеги-депутаты, губернаторы, министры, и я чувствовал атмосферу звенящего восторга от услышанного… Стало ясно: начинается новый этап развития страны, связанный с масштабной модернизацией… И все это будет обеспечено за счет нашего интеллектуального лидерства… Путин по сути говорил о том, что мы должны стать умнее всех… Президент сделал очень хорошее послание, которое заставляет мобилизоваться всех нас. И это мы еще не знаем, что будет написано в майских указах!
Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке
Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста.
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?
Не те ли все, что в чинном зале.
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
“Ура! Он снова будет прав…”?
Александр Твардовский. “За далью – даль”