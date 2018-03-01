Четверг, 1 марта 2018

В ЕСПЧ в среду была подана новая жалоба потерпевших и гражданских истцов по делу “Норд-Оста”. Об этом сообщила на своей ФБ-странице адвокат Каринна Москаленко – директор Центра содействия международной защите, который представляет интересы заявителей.

В суд обратились 42 человека – это пострадавшие и родственники погибших после захвата Театрального центра на Дубровке чеченскими сепаратистами и при последующем его штурме российскими силовиками. Как можно заключить из публикации Москаленко, заявители обвиняют Россию в том, что в их отношении были нарушены статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Подача жалобы связана с судебным разбирательством в отношении Хасана Закаева, объявленного одним из соучастников теракта. По итогам процесса, проходившего в Московском окружном военном суде в ноябре 2016 – марте 2017 года, Закаев был осужден к 19 годам строгого режима; в апелляции срок уменьшили до 18 лет 9 месяцев.

“Впервые за 15 лет в Московском окружном военном суде они (пострадавшие и родственники погибших. – Ред.) получили доступ к судебной трибуне, возможность выступить и потребовать: одни – установления причин гибели их родных и близких, а другие – причины их болезней и страданий”, – отметила Москаленко.

Однако эти требования удовлетворены не были. 24 ноября 2016-го, в начале процесса Закаева, один из потерпевших – отец убитого заложника Сергей Карпов – ходатайствовал о приобщении к делу независимого расследования теракта. Судейская коллегия под председательством Михаила Удашкина ходатайство отклонила.

В дальнейшем сторона потерпевших потребовала вернуть дело в прокуратуру. Указывалось, что следствие по делу проведено ненадлежащим образом, поскольку не выяснена причинно-следственная связь между применением силовиками газа при штурме театрального центра и отравлением заложников, повлекшим в ряде случаев летальный исход. Однако 1 марта 2017-го судьи отклонили и это ходатайство.

Также потерпевшим было отказано в допросе экспертов относительно применения газа и в проведении новой экспертизы.

На другой день, 2 марта, потерпевшие и их представители провели в Москве пресс-конференцию, на которой заявили, что государство обязано сообщить точный состав использованного при штурме газа. “Те, кто похоронили своих близких, хотят знать, каким веществом травили их. Но в большей степени данный факт интересует выживших, получивших серьезные болезни. Это право на частную жизнь, – подчеркивала тогда Москаленко. – Есть сомнения, что газ можно было использовать на живых людях”.

Выжившие заложники теперь страдают от различных болезней, отмечалось на пресс-конференции, и от знания того, какой именно газ был использован, зависит их лечение.

Указывалось также, что конкретная роль самого Закаева в теракте не определена. Ранее целый ряд лиц был осужден либо амнистирован по тем же самым обвинениям, что и он.

Один из адвокатов в дальнейшем отмечал, что до сих пор не установлено, кто руководил штурмом центра на Дубровке и кто отдал приказ о применении газа.

9 марта, выступая в прениях по делу Закаева прокурор прямо указал, что “если бы не было спецоперации, то не было бы и жертв по неосторожности”. Таким образом, отмечали адвокаты потерпевших, Россия впервые официально признала связь между штурмом “Норд-Оста” и гибелью заложников.

20 сентября 2003 года Владимир Путин заявил, что использованный при штурме газ был безвредным, а заложники погибли в силу “ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании”. В свидетельствах о смерти погибших в графах “причина смерти” поставлены прочерки.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла “Норд-Ост” и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили сепаратисты.

Точная причина смерти заложников до сих пор официально не установлена. Между тем родственники погибших уверены, что люди были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Первая жалоба в связи со штурмом “Норд-Оста” была подана в ЕСПЧ еще в 2003 году. Восемь лет спустя, 20 декабря 2011 года, Страсбургский суд взыскал с России в пользу 64 потерпевших суммы от 9 до 66 тысяч евро, признав, что в их отношении была нарушена статья 2 (право на жизнь) Европейской конвенции.

В постановлении указывалось на неадекватное планирование российскими властями операции освобождения заложников и отсутствие эффективного расследования по этому факту. Между тем, однако, в самом решении применить газ суд тогда нарушений не усмотрел.