Четверг, 1 марта 2018

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске германского концерна Siemens к дочерним структурам “Ростеха” по поводу незаконного перемещения турбин в аннексированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс.

Также суд подтвердил отказ во встречном иске ООО “Технопромэкспорт”, оспаривавшего положения контракта, разрешающие использовать турбины только в Краснодарском крае.

Выступая на заседании, представитель Siemens заявил, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и не полностью исследовал материалы дела. В связи с этим он просил отменить принятое судебное решение и удовлетворить иск его доверителя. В свою очередь представители ТПЭ завили о правомерности отказа Siemens в иске и просили оставить данное решение в силе. При этом представители ТПЭ просили удовлетворить их встречный иск. Суд, заслушав выступления сторон, оставил полностью в силе решение суда первой инстанции.

14 декабря Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в иске о признании недействительной заключенной с ОАО “Технопромэкспорт” и одноименным ООО сделки на поставку газовых турбин, которые в нарушение условий контракта монтируются в Крыму. Во встречном иске, поданном ООО “Технопромэкспорт” к Siemens, также было отказано.

О незаконной доставке четырех турбин Siemens в Крым стало известно в первой половине июля. Согласно контракту техника была поставлена для строящейся электростанции в Тамани, Краснодарский край. Однако в действительности две турбины привезли в Севастополь, а две другие – в Феодосию. При этом “Технопромэкспорт” за несколько предшествовавших месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

В том же месяце германский концерн подал иск в суд. Один из ответчиков – ОАО “Технопромэкспорт” – приобретал турбины, а второй – ООО “Технопромэкспорт” – доставил их в Крым. Еще одним ответчиком первоначально выступал “Сименс – технологии газовых турбин” – собственное совместное предприятие с российской фирмой “Силовые машины”. Позже, однако, это СП было переведено в соистцы.

В ходе предварительных заседаний Siemens дважды подавал ходатайства об аресте турбин как обеспечительной мере по иску, указывая, что в Крыму уже ведется монтаж техники. Однако оба раза судьи отказывали истцу. В апелляции отказ был подтвержден.

Встречный иск ООО “Технопромэкспорт” подало на слушаниях 16 октября. В нем оспаривались три пункта контракта на поставку турбин в Россию. Первый запрещает без согласия поставщика перевозить технику в другой регион кроме первоначально заявленного, второй не позволяет использовать турбины за пределами Краснодарского края, третий дает Siemens право не выполнять условия сделки, противоречащие санкциям Евросоюза и США. Как сообщалось, “Технопромэкспорт” указал во встречном иске, что эти условия контракта “прямо угрожают суверенитету России”.

На слушаниях 5 декабря представитель Siemens прямо обвинил ответчиков в обмане.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО “Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО “Технопромэкспорт” и совместное с Siemens предприятие “Интеравтоматика”, на котором турбины реконструировали, чтобы, скрыв их происхождение, перевезти на аннексированный полуостров. 21 июля Siemens вышел из капитала этого СП.

26 января Минфин США ввел новые персональные санкции в связи с событиями на Украине против 21 россиянина и украинца. Ограничения, в частности, были введены против тех же физлиц, участвовавших в поставке турбин в Крым. Под санкции из-за поставки турбин также подпали “Технопромэкспорт” и компания предпринимателя Алексея Мордашова “Тепловые машины”. Фирма Мордашова – миноритарный акционер петербургского завода “Сименс технологии газовых турбин”, который отправил установки немецкого концерна в Крым.