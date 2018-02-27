Вторник, 27 февраля 2018

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и Алекс Лесли (Александр Кириллов), на днях задержанные в Таиланде за организацию “секс-семинаров”, попросили политубежища в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Рыбки – американского гражданина по имени Пол, отказавшегося уточнить изданию свою фамилию.

Как рассказал собеседник РБК, заявление Рыбки и Лесли передано в посольство США в Бангкоке. “Они сейчас в тюрьме, о депортации (в Россию. – Ред.) ничего не знаю”, – добавил Пол.

Некий знакомый Рыбки и Лесли, участвовавший в сборе денег для их освобождения под залог, подтвердил информацию о передаче заявления в посольство. Он добавил, что четверых из 10 ранее задержанных участников “секс-семинаров” посадили в “полноценную паттайскую тюрьму с высокими стенами и колючей проволокой”. “Сказали, что навестить их нельзя, они будут сидеть там около двух месяцев”, – заметил собеседник РБК.

Как пояснялось ранее в Инстаграме Рыбки, остальных шестерых, в числе которых был и Лесли, суд освободил под залог. Однако после этого их доставили в миграционную службу. Там чиновники объявили, что тайские визы иностранцев аннулированы. После этого их доставили в некую другую тюрьму.

В заявлении, которое подписал Лесли, содержится просьба к Соединенным Штатам “помочь и защитить их как можно скорее”. “Потому что у нас есть важная для США информация и мы очень рискуем нашими жизнями”, – говорится в документе. Убежище он просит предоставить всем 10 задержанным в Таиланде.

В воскресенье Рыбка была задержана на острове Ко-Ланта, когда проводила финальное занятие 10-дневного “секс-семинара”. Одновременно задержали Лесли, проводившего такой же “семинар” в Паттайе. Всего в полицию попали 43 участника “тренингов” из России, однако в тюрьму отправили лишь 10 из них.

Во вторник Рыбка пообещала за выкуп из тюрьмы сообщить об участии депутатов Госдумы во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. “Я готова вам рассказать все эти недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их в аудио, видео – касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США, – заявила она. – Я знаю очень много. Я жду ваших предложений”.

Тогда же стало известно, что в Таиланд вылетел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Пользователи соцсетей связывали его визит именно с заявлением Рыбки. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие предположения нелепыми.

В начале февраля Рыбка оказалась в центре скандала после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма-расследования об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте олигарха Олега Дерипаски. Расследование основывалось в частности на фотографиях, которые Рыбка поместила в своих аккаунтах в соцсетях.

Дерипаска подал в Усть-Лабинский райсуд Кубани иск к Рыбке, обвинив ее в разглашении информации о частной жизни. 1 марта должно пройти предварительное заседание по делу.