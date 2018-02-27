Вторник, 27 февраля 2018

Судья Хамовнического райсуда столицы Марина Фильченко арестовала активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова на срок до 26 апреля по сфабрикованному делу о нападении на полицейских во время акции “забастовки избирателей” 28 января. Об этом сообщает “Медиазона”.

Следователь СКР на слушаниях ссылался в частности на полицейский рапорт. В нем утверждалось, будто, отбывая 30-суточный административный арест в спецприемнике (по истечении которого Салтыкова и задержали по делу о нападении на полицейских), активист “осуществлял телефонные переговоры с участниками “Протестной Москвы” с целью организации отъезда на территорию Украины в случае возбуждения уголовного дела”.

Сам Салтыков, как и его адвокаты Владлен Цискаришвили и Вероника Полякова, назвали утверждения, содержащиеся в этом документе, голословными. Так же они оценили и другие доводы следователя. Защитники настаивали на отправке активиста под домашний арест.

Слушания начались с трехчасовым опозданием. Поддержать Салтыкова в суд пришли около 20 оппозиционеров. Однако в зал заседаний допустили лишь восемь человек.

Салтыкову 20 лет, он сирота. Учится на II курсе факультета истории и политики Московского педагогического госуниверситета.

На акции 28 января Салтыков сопровождал оппозиционного лидера Алексея Навального. Когда Навального стали задерживать на Тверской, активист попытался помешать силовикам и был схвачен вместе с политиком. После задержания Салтыкова избили.

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В тот же день стало известно, что в отношении Салтыкова начата доследственная проверка. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. На другой день судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев отправил Салтыкова под административный арест.

В рамках доследственной проверки Салтыкова как минимум дважды пытались опросить: первый раз еще в “Якиманке”, второй – уже в спецприемнике. Однако активист оба раза отказался от дачи пояснений, сославшись на статью 51 Конституции.

Во вторник, за два часа до истечения срока ареста, Салтыкова забрали на допрос в СКР. Там ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела, при задержании активиста 28 января от его ударов один из силовиков получил “кровоподтек в области правого бедра”, а другой – “кровоподтек и ссадины на правой лопатке”. Как утверждается, они испытали физическую боль. Также в деле говорится, что активист причинил им моральный вред.

Одним из “потерпевших” по делу признан замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному округу Москвы Александр Махонин, другим – полицейский Головко. На январских слушаниях по административным делам Салтыкова его защита настаивала на вызове обоих этих силовиков в суд, однако судья Стеклиев в этом отказал.

После предъявления обвинения следователь задержал оппозиционера до суда. Ночью у него дома прошел обыск.

6 февраля на опросе в СКР побывал Навальный, в отношении которого также начали проверку. “Потерпевший” полицейский в своем рапорте утверждал, будто политик при задержании ударил его ногой. Об итогах этой проверки не сообщалось.