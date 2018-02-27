Вторник, 27 февраля 2018

Иракские силовики освободили 25 россиянок с малолетними детьми, содержавшихся в Мосуле в плену союзной властям страны преимущественно шиитской коалиции “Хашд аш-шааби” (“Силы народного ополчения”), и поместили их в тюрьму в Багдаде. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Хеду Саратову, члена Совета по правам человека при главе Чечни Рамзане Кадырове.

Теперь женщин ждет суд. Как говорится в публикации агентства, в последнее время власти Ирака ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории “Исламского государства”. Всем женщинам от 14 лет предъявляют обвинения по двум статьи УК страны – о терроризме и о незаконном пересечении границы.

По словам Саратовой, в плену россиянок содержали “в нечеловеческих условиях”. “В тюрьме хотя бы условия содержания другие, и теперь российская сторона может отслеживать их судьбу”, – заметила чиновница.

В свою очередь, член Совфеда от парламента Чечни Зияд Сабсаби, являющийся одновременно представителем Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил, что судьба женщин оставалась неизвестной в течение полугода. Информация об их местонахождении появилась лишь недавно.

Всего, по сведениям Сабсаби, в женской тюрьме в Багдаде сейчас находятся свыше 100 россиянок и их детей. В ближайшее время, рассказал он, должны начаться процессы по делам 36 гражданками России. Начало одного из разбирательств ранее было перенесено на первую половину марта.

Как утверждает Саратова, всего на родину из Ирака и Сирии вернулись уже больше 100 женщин и детей. Это как россияне, так и граждане стран СНГ.

31 января появилась информация, что в Ираке в плену обнаружены 18 россиянок, в том числе из Чечни, Ингушетии и Дагестана, и около 30 их детей. Их удерживают Пешмерга (армия Иракского Курдистана) и отряды шиитского ополчения в Багдаде.

В письме на родину одна из пленных сообщала, что уже пять месяцев вместе со своими детьми и рядом других женщин находится фактически в рабстве.

Женщины, возвращающиеся из Ирака и Сирии, прибывают в Грозный. Там они подписывают явку с повинной по статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в таковом). Согласно примечанию к этой такой шаг избавляет от ответственности по ней.

Однако в Дагестане в нарушение этой нормы возвратившихся женщин арестовывают. Известно уже о двух приговорах, вынесенных дагестанкам, которые прибыли в Грозный 21 октября 2017 года в первой группе вернувшихся. 26-летняя Наида Шайх-Ахмедова осуждена в Хасавюрте к 4 годам 4 месяцам общего режима, 33-летняя Загидат Абакарова в Махачкале – к 8 годам. Обеим предоставлена более чем 10-летняя отсрочка исполнения приговора – до достижения младшими детьми осужденных 14 лет.

20 февраля в Махачкале начались слушания по делу третьей дагестанки из первой группы вернувшихся – 25-летней Муслимат Курбановой. Как передавал “Кавказский узел”, в качестве свидетеля по ее делу на суде была допрошена Абакарова. Обе женщины вместе содержались в курдской тюрьме.