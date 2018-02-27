Вторник, 27 февраля 2018

В аннексированном Крыму неизвестные залили клеем замок квартиры, в которой живет журналист “Радио Свобода” Антон Наумлюк. Об этом сообщает “Медиазона”.

Выходка, рассказал Наумлюк, обнаружилась рано утром, когда он собрался в Феодосию на суд над крымскотатарским активистом Сулейманом Кадыровым. Попытавшись закрыть дверь, журналист обнаружил, что замок не работает.

“Техник, который осмотрел замок, сказал, что это было сделано нарочно, не имеет отношения к практике квартирных краж, он исключает обычный криминал, – заметил Наумлюк. – Теоретически, если бы дверь была закрыта на этот замок, я не смог бы покинуть квартиру”.

В произошедшем журналист подозревает оперативников ЦПЭ, “которые не питают симпатий к объективному освещению их работы в Крыму”. Последние два дня, напомнил Наумлюк, “сопровождались большим ажиотажем в связи с приездом активистов Pussy Riot, которым сотрудники полиции постарались создать максимально неблагоприятные условия пребывания на полуострове”. “А я эти усилия полицейских и боевиков группировки “Крымская самооборона” активно освещал”, – заключил он.

Наумлюк постоянно живет в России. В Крым журналист всегда въезжает законно – через континентальную Украину. В массе случаев он оказывался единственным представителем СМИ, присутствовавшим при облавах на крымских татар и судах над ними. В 2017 году норвежский фонд Fritt Ord (“Свободное слово”) присудил Наумлюку премию Free Media Award. В числе номинаторов журналиста выступил украинский Центр информации о правах человека.

В феврале 2017 года, выступая по видеосвязи на проводившейся в Сахаровском центре в Москве пресс-конференции о преследованиях крымских татар, Наумлюк, ранее работавший в Чечне, сравнил условия работы в этих “двух самых болезненных регионах”. “Если в Чечне я точно знал, какие правила игры, что можно делать, а после чего вечером к тебе в гостиницу придут и увезут, то в Крыму почти сразу стало понятно, что никаких правил нет, – рассказал журналист. – Тут можно писать все что угодно. У меня первый текст выходил о нарушениях свободы слова и преследованиях СМИ, и его брала в работу Дуня Миятович (тогдашний представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. – Ред.). И ничего не было – вообще никакой реакции не последовало. А с другой стороны, здесь можно написать какой-нибудь пост в Фейсбуке, и тебя замучают возбуждением дела, как это было с несколькими активистами”.

“Поэтому когда стало понятно, что никаких правил игры нет, то я для себя решил, что раз нет правил у вас, то и у меня, значит, нет, – заключил Наумлюк. – И я работаю совершенно открыто, без вообще каких-либо ограничений”.