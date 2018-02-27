Вторник, 27 февраля 2018

Очередное московское дело “Хизб ут-тахрир”, по которому в июне прошлого года были арестованы граждане Таджикистана Адхамджон Джураев и Хотамджон Иргашев, разделено. Об этом во вторник сообщил центр “Сова”.

В Перовском межрайотделе столичного главка СКР объявили установленным, что 24-летний Джураев и 31-летний Иргашев действовали независимо друг от друга.

О задержаниях по делу стало известно 27 июня, хотя, согласно материалам дела Джураева, они прошли еще 22-го числа. При этом родственники этого фигуранта заявляют, что на связь с ними он перестал выходить еще в мае.

Всего были задержаны 6 граждан Узбекистана и 10 – Таджикистана, однако в итоге дело возбудили лишь против Джураева и Иргашева. Как утверждается, при осмотре квартиры на улице Хромова в восточном районе Преображенское, где иностранцы делали ремонт, силовики обнаружили электронные публикации “Хизб ут-тахрир”.

При этом Джураев предъявил оперативнику ЦПЭ подложный паспорт на имя гражданина Киргизии. Позже он пояснял, что использовал этот документ из-за того, что в Таджикистане находился в розыске.

Обоим фигурантам вменили часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии. Джураеву помимо этого инкриминирована часть 3 статьи 327 кодекса (использование заведомо подложного документа), санкция которой составляет до двух лет исправработ или до полугода ареста.

8 февраля Джураеву, как можно заключить из публикации, было предъявлено окончательное обвинение. Теперь он ожидает суда.

В своих показаниях политзек сообщил, что в Москву приехал в 2012 году, а таджикский паспорт (в публикации “Совы” говорится “узбекский” – очевидно, ошибочно) потерял в 2016-м и восстанавливать не стал – как можно предположить, именно из-за того, что на родине был объявлен в розыск.

Деятельностью “Хизб ут-тахрир”, по словам Джураева, он интересовался с 2011 года, а вступил в партию в июле 2015-го в парке у мечети “Ярдям” в северо-восточном московском районе Отрадное. С июня 2016-го, согласно показаниям политзека, он в этом же парке распространял электронные издания журнала “Аль-вай” и книг “Система ислама”, “Концепция “Хизб ут-тахрир аль-ислами”, “Госаппараты Халифата”, “Исламское государство” и “Исламские понятия”. Все эти книги в России объявленными экстремистскими.

В деле также присутствуют показания соседа Джураева о том, что обвиняемый передал ему исламскую литературу. Сам политзек, однако, это отрицает.

Кроме того, Джураев оспаривает характеристику “Хизб ут-тахрир” как террористической организации.

За последние годы в Москве было сфабриковано уже несколько дел “Хизб ут-тахрир”. В июле 2014 года четверо фигурантов одного из таких дел получили от 7 до 11 лет строгого режима.

В октябре 2015-го по очередному делу “Хизб ут-тахрир” были задержаны свыше 20 выходцев из Таджикистана. Известно о приговорах семерым из них. Пятеро в июне 2017-го были осуждены к срокам от 15 до 18 лет строгого режима. 12 октября Верховный суд подтвердил этот приговор.

В декабре 2016 года после облавы были арестованы 12 фигурантов нового дела о членстве в международной исламской партии; все они – также выходцы из стран Центральной Азии. Один из обвиняемых – киргиз Джоодарбек Токтомуратов – 30 ноября 2017-го получил в особом порядке 10 лет строгого режима. 14 декабря приговор ему также подтвердили.