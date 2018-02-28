Среда, 28 февраля 2018

Хакеры из группировки Fancy Bear (APT28), связанной с российским ГРУ, взломали локальную сеть правительства Германии и похищали секретные данные МИДа и Минобороны страны. Как сообщил в среду вечером The Local, об этом рассказали источники в германских спецслужбах.

Взлом был обнаружен в декабре 2017-го. Как предполагается, утечки информации продолжались длительный срок, возможно в течение целого года.

Сейчас власти выясняют, насколько глубоко хакеры проникли в правительственную сеть. Расследование ведут Федеральная служба информационной безопасности и контрразведка страны – Федеральная служба защиты Конституции при участии Федеральной разведывательной службы (BND).

Как передает Reuters, в пресс-службе германского МВД подтвердили факт атаки, заметив, что она “была локализована и взята под контроль”. В то же время чиновники официально не прокомментировали информацию о том, что данные похищала именно Fancy Bear.

Нынешний инцидент – не первая атака Fancy Bear на локальные сети германских структур власти. В мае 2015 года эта группировка взломала сеть Бундестага, получив доступ к его внутренним документам.

Кроме того, в последние годы Fancy Bear обвиняли в кибератаках на США, Францию, Нидерланды, Данию, ОБСЕ.