Четверг, 1 марта 2018

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма обязал “Газпром” уплатить украинскому “Нафтогазу” 4,63 миллиарда долларов как компенсацию за нарушение обязательств по договору о транзите газа. Информация о решении появилась в среду вечером на сайте украинской корпорации.

С учетом задолженности Украины за уже поставленный Россией газ, признанной арбитражем в решении от 22 декабря 2017 года, фактически “Газпром” должен выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Одновременно Стокгольмский арбитраж отклонил требование “Газпрома” оштрафовать “Нафтогаз” за отбор транзитного топлива, который в Москве называли незаконным.

Общая сумма всех исковых требований сторон составляла 125 миллиардов долларов. Таким образом, отметил “Нафтогаз”, завершившийся процесс стал крупнейшим арбитражным разбирательством в истории.

В инфографике, которую поместил на своей ФБ-странице коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, указывается, что, если бы “Газпром” выиграл спор, украинская сторона должна была бы заплатить Москве 81,4 миллиарда долларов, то есть 74 процента ВВП Украины.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с видеообращением, в котором поздравил сограждан с “этой исторической убедительной победой”.

С иском в Стокгольмский арбитраж “Газпром” обратился в июне 2014 года. “Нафтогаз” подал встречный иск – о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта.

Ранее по делу было вынесено промежуточное решение в пользу Киева.

С 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупки российского газа. В июне 2016-го председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что “Нафтогаз” просит возобновить поставки газа со второго полугодия. Месяц спустя Коболев заверил, что Украина будет закупать российский газ, только если “Газпром” подпишет дополнительное соглашение к договору 2009 года о поставках топлива.