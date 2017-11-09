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Статья

Президент двойного действия

Для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние.

Виталий Портников

09.11.2017

Вслед за подписанием указа о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу президент Нурсултан Назарбаев заявил о переводе заседаний правительства и парламента на казахский язык.

Когда такие решения принимались в Киеве, официальная Москва вспыхивала гневом и принималась говорить о засилье национализма, а пророссийские политики рассказывали об ущемлении прав русскоязычных. В случае с Назарбаевым ничего подобного не будет. Кремль хранит молчание, а никаких пророссийских политиков в Казахстане просто нет. Пророссийский – это, на минуточку, сам Назарбаев. Но тогда почему же именно он принял решение, которое в перспективе приведет уже не к государственному, а к цивилизационному разрыву России и Казахстана?

Нурсултан Абишевич всегда был чуток к моменту, к конъюнктуре – в этом состоит его секрет самосохранения. Казахстан объявил независимость последним – не потому, что Назарбаев этой независимости не хотел, а потому, что ему необходимо было продемонстрировать многочисленному русскому населению республики свою приверженность Союзу. Именно Назарбаев был инициатором создания Евразийского союза тогда, когда его коллеги и слышать не хотели ни о какой интеграции, – и откровенно “троллил” своими идеями соседних президентов. Зато русскоязычные подданные Назарбаева видели, как будущий “елбасы” хочет обратно в СССР. Несмотря на то что модель управления Казахстаном все последние десятилетия все больше напоминала этнократию, Назарбаев старался сохранить внешнее убранство Казахской ССР. И вдруг – такой поворот.

Не вдруг. Назарбаев умеет делать выводы. И то, что произошло, – это вывод из российского нападения на Украину. Казахстанский правитель не мог не заметить, что оккупант добился успеха именно там, где было много русского и русскоязычного населения, где практически не было украинского языка и украинского цивилизационного влияния. А всюду, где оно было – пусть даже в не очень больших количествах, – нападение захлебнулось.

Разве после этого трудно понять, что безопасность Казахстана – это присутствие на государственном уровне казахского языка, это переформатирование казахстанцев из советских людей в казахскую политическую нацию? И разве Назарбаев сегодня рискует чем-либо, когда использует свое всевластие для такого переформатирования? Ведь авторитарному правителю с этим куда проще, чем демократическому государству.

Всего этого могло бы и не произойти, если бы постсоветский Казахстан ощущал себя в безопасности рядом с постсоветской Россией. Но путинская Россия перестала быть постсоветской – она превратилась в агрессивное непредсказуемое образование, готовое к экспансии и войнам. И назарбаевский Казахстан перестает быть постсоветским – он становится казахским. А каким еще, собственно, ему стать в ответ?

Когда Путин напал на Украину, он потерял не только Украину. Он потерял еще и Казахстан. И не только его.