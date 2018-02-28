Среда, 28 февраля 2018

В аннексированном Севастополе российские силовики явились с обыском к анархистам Артему и Алене Воробьевым. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Алену Воробьеву (во “Вконтакте” выступает под фамилией Котлярова).

Обыск начался в 7 утра. Какая именно структура его проводит, неизвестно; Воробьева на своей ВК-странице указывает лишь, что визитеры явились в масках. Также нет информации, по какому делу обыскивают квартиру.

Самих анархистов дома не было – в квартире находятся родственники и 7-летний ребенок активистов.

Воробьева также сообщает, что не может выйти на связь с другим местным анархистом – Алексеем Присяжнюком.

В ВК-группе “Анархисты Севастополя” накануне вечером заявлялось, что “основная проблема в Крыму сейчас – репрессии в отношении Евгения Каракашева” – анархиста из Евпатории, который арестован по сфабрикованному делу об экстремизме и призывам к терроризму.

Кроме того, в понедельник севастопольский анархист Алексей Шестакович заявил о намерении подать в оккупационную администрацию города уведомление о проведении митинга “Пост президента – атавизм монархии”. В числе целей мероприятия он назвал “напоминание о конституционном праве не принимать участия в выборах” и “информирование населения о правилах поведения при проведении активного бойкота”.

39-летний Каракашев был задержан 1 февраля и после суда отправлен в СИЗО. Активисту вменены часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до 5 лет колонии, и часть 2 статьи 205.2 российского УК (публичные призывы к терроризму через интернет), санкция которой составляет от 5 до 7 лет.

По 282-й статье квалифицирована вмененная активисту публикация во “Вконтакте” в конце 2014-го видео “Последнее интервью приморских партизан”, а по статье 205.2 – некий текст, якобы помещенный им в чате с 35 участникам в январе нынешнего года. Этот текст, как говорится в деле, начинается со слов “гранату применяйте против” и заканчивается словами “в окна органов власти, удачи”.

Сам Каракашев вину не признает. Свое преследование он связывал с протестами против застройки курортной зоны в районе озера Мойнаки.

На суде о мере пресечения было заметно, что на голове у активиста большая ссадина.