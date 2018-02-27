Вторник, 27 февраля 2018

В отношении заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майора полиции Александра Кузнецова и бывшего заместителя начальника тыла главка полковника Андрея Петручени возбуждено уголовное дело по пункту”в” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Следователями провели обыски в служебных кабинетах краевого ГУ МВД.

По предварительной версии следствия, в конце 2012 года Кузнецов и Пертученя подписали акты приемки выполненных работ по строительству изолятора временного содержания в Норильске. При этом эти работы выполнены не были.

“Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании вышеуказанных актов с расчетного счета ГУ МВД по Красноярскому краю, составила более 200 миллионов рублей. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила на сумму примерно 190 миллионов рублей. Изолятор временного содержания УВД г. Норильска до настоящего времени не построен.

В 2015 году отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело и он был осужден к 1,5 годам лишения свободы, сообщили в полицейском главке. Тогда же материалы проверки были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц краевого ГУ МВД.

В Петербурге расследуется дело о хищениях при строительстве СИЗО “Кресты-2″. 13 сентября был задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов. На другой день его арестовали. По части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) Коршунову грозит до 10 лет колонии.

6 ноября суд арестовал бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова. Ему вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2007 году, курируя в должности замдиректора тюремного ведомства постройку “Крестов-2″, Баринов предложил гендиректорам двух строительных фирм, занимавшихся работами на объекте, подписывать документы об исполнении работ за 12-процентный откат с каждого денежного поступления за эти работы. Затем, в 2007-2012-м, фсиновец неоднократно получал от бизнесменов откаты. Общую их сумму СКР оценивает минимум в 110 миллионов рублей.